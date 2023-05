Lottogewinner freuen sich über 5 Millionen: Kaum die Hälfte der Summe erhalten – Viele Menschen träumen davon, doch nur wenigen wird das Glück zuteil: Einmal beim Lotto abräumen. Ist der Gewinn dann da, stellt sich die Frage, was man mit dem ganzen Segen denn unternehmen möchte. Insbesondere, falls man einen Jackpot knackt und Millionen gewonnen hat. So wie unlängst eine Tippgemeinschaft, die mehrere Millionen abräumte – doch nicht mal die Hälfte ihres Gewinnes erhielt.

Wie „Der Westen“ berichtet, wurde einer Gemeinschaft von Lottospielern die sagenhafte Summe von fünf Millionen US-Dollar zuteil – umgerechnet sind das ganze 4,62 Millionen Euro. Die Tippgemeinschaft sitzt in Brooklyn, in der Stadt New York. Man benachrichtigte die Spielergemeinschaft über ihren Millionengewinn und kann sich die lebhaften Reaktionen, die das ausgelöst haben dürfte, gewiss vorstellten.

Regel hebelt Gewinn nicht aus, sondern soll helfen?

Zumindest so lange, bis man der Tippgemeinschaft den Knackpunkt an der Nummer offenbarte. Denn das Glücksspiel, an dem man teilgenommen hatte, garantierte den Gewinnern die Mindestauszahlung über fünf Millionen US-Dollar. Doch der britischen „Sun“ zufolge wurde ihnen im Zuge dessen ebenfalls mitgeteilt, dass sie auf ihren Gewinn mehrere Jahre warten müssten. Der Grund: Die Auszahlung erfolgt nach einem sogenannten Annuitäten-Verfahren.

Dies bedeutet, dass die Ausschüttung an die Glücklichen über einen mehrjährigen Zeitraum erfolgt, wie man bei „Der Westen“ erläutert. Das Modell benötigt mehr Zeit bis zur vollständigen Entrichtung, soll die Gewinner jedoch letztlich unterstützen, wie man erklärt. Denn es erlaubt den Lotteriegewinnern, einen größeren Teil der Gewinnsumme zu behalten und dennoch die verlangte Steuer zu zahlen. Doch die Tippgemeinschaft entschied sich dagegen.

Man hatte wohl keine Lust, noch Jahre auf die Gewinnmillionen zu warten:

Also ließen sich die Glücklichen ihre Sommer sofort pauschal überweisen – immerhin noch 2.142.200 Dollar. Umgerechnet blieben ihnen so 1.978.993,80 Euro. Kaum die Hälfte der ursprünglichen Gewinnsumme. Inwieweit die Spielergemeinschaft darüber unglücklich ist, ist dem Bericht nicht zu entnehmen, darf aber ebenfalls erahnt werden.

Quelle: derwesten.de