Lotto-Jackpot geknackt: Frau gewinnt fast 43 Millionen Euro – Wohl jeder, der Lotto spielt, träumt ihn, den Traum vom großen Geld mit dem geknackten Jackpot. Nur einmal im Leben „Sechs Richtige“, das wäre es. Für eine Frau aus Baden-Württemberg wurde dieser Traum nun wahr. Sie gewann den höchsten Betrag bei einer Ziehung „6aus49“ in Deutschland überhaupt – 42,5 Millionen Euro gehören nun ihr, wie Lotto am Montag in Stuttgart mitteilte.

Wir werden an dieser Stelle davon absehen, nähere Angaben zum Landkreis oder der Stadt zu machen, in der die Frau lebt. Bei der Samstagsziehung habe sie laut der Mitteilung sämtliche sechs Zahlen richtig getippt, auch die passende Superzahl sei dabei gewesen. Die Gewinnkombination vom 10. Oktober lautete: 4, 8, 16, 22, 28, 33, die Superzahl war die 6.

Damit sei die Baden-Württembergerin die einzige in der Bundesrepublik gewesen, der diese Kombination gelungen sei, wie Lotto am Montag erklärt. Den Angaben zufolge lag ihre Chance, sechs Richtige zu landen, bei eins zu 140 Millionen. In den nächsten Tagen werde die Gewinnerin ihre Überweisung erhalten. Es ist der 19. Millionengewinn in diesem Jahr, der nach Baden-Württemberg geht.

Der letzte Rekord für die Ziehung „6aus49“ stammt hingegen aus NRW – er war auf 37,7 Millionen Euro beziffert.

Quelle: bild.de