Diese Rassen gelten in Deutschland als gefährlich

Listenhunde nach Bundesländern: Diese Rassen gelten in Deutschland als gefährlich – In Deutschland tobt seit Jahrzehnten eine wilde Diskussion um die umgangssprachlich so genannten „Kampfhunde“. Seit dem Jahre 2001 gilt hierzulande das Hundeverbringungs- und -einfuhrbeschränkungsgesetz (HundVerbrEinfG). Diese listet Hunderassen auf und stuft diese nach ihrer Gefährlichkeit ein.

An diesem Gesetz orientieren sich die meisten Bundesländer und haben sogenannte Rasselisten verfasst, die all jene Hunderassen auflistet, die gemeinhin als wesentlich aggressiver und gefährlicher gelten als andere. Allerdings steht die Kategorisierung der Listenhunde bei vielen Experten in der Kritik. Laut des „HundVerbrEinfG“ dürfen generell die Rassen American Pitbull Terrier, American Staffordshire Terrier, Staffordshire Bullterrier sowie Bullterrier und deren Kreuzungen weder nach Deutschland mitgebracht, eingeführt, gezüchtet noch gehandelt werden.

Neben diesen vier Rassen gelten aber auch weitere als Listenhunde. Welche Tiere auf der Liste gefährlicher und aggressiver Hunde landen, ist jedoch je nach Bundesland anders. Einzig die American Staffordshire-Terrier und American Pitbull-Terrier stehen auf allen Listen als gefährliche Hunde. In fünf Bundesländern unterteilt man dann noch die Listenhunde in zwei Kategorien, wobei Kategorie I die gefährlicheren Hunde beinhaltet.

Nachfolgend gibt es eine nach Bundesländern unterteilte Übersicht aller Listenhunde, zusammengetragen von „Petbook“:

Baden-Württemberg

Kategorie I

American Staffordshire Terrier

Bullterrier

Pitbull Terrier

Kategorie II

Bullmastiff

American Staffordshire Bullterrier

Dogo Argentino

Bordeaux Dogge

Fila Brasileiro

Mastin Espanol

Mastino Napoletano

Mastiff

Tosa Inu

Bayern

Kategorie I

American Pitbull Terrier

American Staffordshire Terrier

Staffordshire Terrier

Bandog

Tosa Inu

Kategorie II

Alano

American Bulldog

Bullmastiff

Bullterrier

Cane Corso

Dog Argentino

Dogue de Bordeaux

Fila Brasileiro

Mastiff

Mastin Espanol

Mastino Napoletano

Perro de Presa Canario (Dogo Canario)

Perro de Presa Mallorquin

Rottweiler

Berlin

Pitbull Terrier

Bullterrier

American Staffordshire Terrier

Brandenburg

Kategorie I

American Pitbull Terrier

American Staffordshire Terrier

Bullterrier

Staffordshire Bullterrier

Tosa Inu

Kategorie II

Alano

Bullmastiff

Cane Corso

Dobermann

Dogo Argentino

Dogue de Bordeaux

Fila Brasileiro

Mastiff

Mastin Español

Mastino Napoletano

Perro de Presa Canario

Perro de Presa Mallorquin

Rottweiler

Bremen

American Pitbull Terrier

Bullterrier

American Staffordshire Terrier

Staffordshire Bullterrier

Hamburg

Kategorie I

American Pitbull Terrier

American Staffordshire Terrier

Staffordshire Bullterrier

Bullterrier

Kategorie II

Bullmastiff

Dogo Argentino

Dogue de Bordeaux

Fila Brasileiro

Kangal

Kaukasischer Owtscharka

Mastiff

Mastin Español

Mastino Napoletano

Rottweiler

Tosa Inu

Hessen

American Staffordshire Terrier

American Pitbull Terrier

Staffordshire Bullterrier

Bullterrier

American Bulldog

Dogo Argentino

Kangal (Karabash)

Kaukasischer Owtscharka

Rottweiler

Mecklenburg-Vorpommern

keine Rasseliste

Niedersachsen

keine Rasseliste

Nordrhein-Westfalen

American Staffordshire Terrier

American Pitbull Terrier

Staffordshire Bullterrier

Bullterrier

Rheinland-Pfalz

American Staffordshire Terrier

Staffordshire Bullterrier

American Pitbull Terrier

Saarland

American Staffordshire Terrier

Staffordshire Bullterrier

American Pitbull Terrier

Sachsen

American Staffordshire Terrier

American Pitbull Terrier

Bullterrier

Sachsen-Anhalt

American Staffordshire Terrier

American Pitbull Terrier

Staffordshire Bullterrier

Bullterrier

Sachsen-Anhalt

American Staffordshire Terrier

American Pitbull Terrier

Staffordshire Bullterrier

Bullterrier

Schleswig-Holstein

keine Rassenliste

Thüringen

keine Rassenliste

Quelle: petbook.de