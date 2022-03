Lila Schwellung in Golfball-Größe: Schwarze Witwe biss Mann in den Penis – Der Giftbiss der Schwarze Witwe genannten Spinne ist berühmt-berüchtigt. Nichts, was man am eigenen Leib verspüren möchte. Schon gar nicht in den Geschlechtsteilen. Genau dies widerfuhr einem Mann aus Irland, der mit einer Beule am Penis im Krankenhaus auftauchte – ein Spinnenbiss mitten in die Weichteile, der anfangs noch die Größe einer Murmel gehabt hatte, aber immer weiter anschwoll.

Ein wahrgewordener Albtraum für den 26-jährigen Iren Fergus Farrelly, dem am Morgen des 7. Januar 2022 die Schwellung an seinem Gemächt auffiel. Farrelly ließ es anfangs auf sich beruhen, unternahm nichts. Doch mit jedem Tag schwoll die Stelle weiter an, hatte binnen drei Tagen laut einem Bericht des „Daily Star“ bereits die Größe eines Golfballs. Mehr noch:

Nun wurde das Gewebe lila.

Farrelly im Gespräch mit der Zeitung: „Es tat so weh, es fühlte sich an, als würde es brennen.“ Genug, um seine Freundin zu veranlassen, den Bauarbeiter zu einem Besuch in der Notaufnahme aufzufordern. Dort stellte die Schwellung Ärzte anfangs vor ein Rätsel – bis die Beule einige Stunden später aufplatzte. Farrelly wörtlich: „Da dachte ich, ich würde meinen kompletten Penis verlieren.“ Weil sie besorgt waren, dass die Stelle sich weiter entzünden könnte, entnahmen die Ärzte Blutproben der Stelle.

Ein paar Tage später stand fest: In der Blutbahn von Fergus Farrelly war das Gift der Schwarzen Witwe nachweisbar. Auch in Europa existieren Varianten dieser Spinnenart, diese erreichen jedoch nur eine Größe von bis zu 15 Millimetern, wie ein Artikel von „Tag 24“ erläutert. Allem Anschein nach hatte eines der Tiere den 26-Jährigen über Nacht an der Stelle gebissen, ohne dass dieser dessen gewahr wurde.

Bloke feared he would lose penis after 'black widow left him with golf ball-sized lump'https://t.co/Cuhz9bVuilpic.twitter.com/5QnL7sXRIX — Daily Star (@dailystar) March 2, 2022

Farelly ist heute vollständig genesen. Für den Rest seines Daseins wird ihn eine rund zwei Zentimeter lange Narbe an den Giftbiss und die damit einhergehende Schwellung erinnern. Im Gespräch mit dem „Daily Star“ offenbarte er, dass er dennoch mit einem zwinkernden Auge auf den Vorfall zurückblicken kann: „Ich bin jetzt wieder gesund und finde es sogar ein bisschen witzig, aber auch gruselig. Ich hatte ja keine Ahnung, was für einen Schaden Spinnen anrichten können.“