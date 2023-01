Liger: Größte Raubkatze der Welt – In Milliarden von Jahren hat die Natur so einiges an Beachtlichem vorgebracht. Gerade wenn man in die Tierwelt schaut, wo doch einst auf dem Blauen Planeten die ginagtnischen Dinos umherstreiften. Bei weitem nicht so groß, aber durchaus ebenfalls erstaunlich sind die sogenannten Liger.

Was viele nicht wissen: Es sind die aktuell größten Raubkatzen der Welt. Allerdings hat hier der Mensch nachgeholfen, weshalb die Züchtung der großen Raubkatzen bei Experten und Tierschützern höchst umstritten ist und für massive Kritik sorgt. Der Liger ist ein Tierhybrid und das Ergebnis einer Kreuzung von Löwe und Tiger. Von diesen Mischlingen gibt es weltweit rund zwanzig Exemplare, die nur in Gefangenschaft zu bestaunen sind.

Körperlänge von bis zu 3,6 Metern

Der Ursprung der Liger liegt im späten 18. Jahrhundert, wo es wohl unabsichtlich zur Kreuzung von in Gefangenschaft gehaltenen Löwen und Tigern in Zoos sowie Zirkussen kam. In der Natur kommt dieser Tierhybrid so gut wie nicht vor, da Löwen und Tiger sich dort nicht begegnen. Schließlich leben Löwen in Afrika und Tiger bekanntermaßen im asiatischen Raum. Einzig in Indien gibt es sowohl asiatische Löwen als auch Bengaltiger.

Dass diese sich kreuzen, ist indes mehr als unwahrscheinlich aufgrund ihres grundverschiedenen Sozialverhaltens. Der Liger zeichnet sich zum einen dadurch aus, dass er Merkmale von sowohl Löwen als auch Tigern aufweist. Seine Farbgebung reicht von orange- bis sandfarben wobei sein markante Größe natürlich am meisten hervorsticht. Denn die Tiere können eine Körperlänge von bis zu satten 3,6 Metern und ein Gewicht von mehr als 400 Kilogramm erreichen.

Sibirische Tiger größte in der Natur vorkommende Raubkatze

Der größte der lebenden Liger ist im Wildtier-Park „Myrtle Beach“ im US-Bundesstaat South Carolina zu finden. Sein Name ist Hercules und hat es wegen seiner Größe von 3,33 Metern mit einer Schulterhöhe von 1,25 Metern sogar ins Guinnessbuch der Rekorde geschafft. Liger können zudem sehr alt werden, weisen sie doch im Schnitt eine Lebenserwartung von achtzehn bis zwanzig Jahren auf.

Die größte in der Natur vorkommende Raubkatze ist übrigens der Sibirische Tiger, dicht gefolgt von dem mittlerweile ausgestorbenen prähistorischen Säbelzahntiger sowie den Amerikanischen Löwen.

Quelle: petbook.de