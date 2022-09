Lieferschwierigkeiten bei Kohlensäure: Getränkehersteller sind besorgt – Derzeit drohen Lieferschwierigkeiten und Engpässe, wo man nur hinsieht. Nun könnte die Knappheit auch Erzeugnisse wie Bier und Mineralwasser treffen. Denn das für die Produktion der Kohlensäure benötigte Kohlenstoffdioxid (CO2) ist aktuell rarer in der Bundesrepublik. Die deutschen Getränkehersteller machen sich entsprechende Sorgen.

Dies geht aus einem Bericht von „Chip“ unter anderem unter Berufung auf die „Lebensmittel Zeitung“ hervor. Kohlensäure entsteht aus der Reaktion von CO2 und Wasser: Doch laut Angaben des Sprechers der Genossenschaft Deutscher Brunnen, Tobias Bielenstein, hätten einige Mineralwasserhersteller ihre bestellten CO2-Mengen nicht erhalten. Ähnlich soll es bei den Bierproduzenten aussehen, wie die „Lebensmittel Zeitung“ berichtet, auch hier soll ein Mangel herrschen.

Kernproblem:

Sie steigenden Gaspreise stellen die Unternehmen vor Herausforderungen – so sind demnach derzeit Preiserhöhungen im Bereich um die 10 bis 15 Prozent keine Seltenheit. So sorgt man sich etwa bei dem Brauerei-Giganten Carlsberg bereits vor den Entwicklungen in den kommenden Wochen. Bielenstein zufolge überrascht es nicht, dass es im Sommer schwieriger wird, an das Gas zu kommen.

Denn CO2 ist ein Nebenprodukt der Düngemittelerzeugung – diese wird über die Sommermonate jedoch vermindert, daher sind vermehrte Engpässe keine Seltenheit. Vor dem Hintergrund steigender Energiepreise sei die Situation jedoch äußerst angespannt. Wie der Industriegas-Anbieter Air Liquide erläutert, würden aufgrund der gestiegenen Kosten überdies viele CO2-Hersteller ihre Produktion vermindern.

