Lidl und Kaufland: Diese Lebensmittel werden dauerhaft günstiger – Die der Schwarz-Gruppe angehörenden Einzelhandelsketten Lidl und Kaufland haben zum Jahresbeginn eine ganze Reihe an Produkten dauerhaft im Preis gesenkt. Gemäß der „Lebensmittel Zeitung“ gelten die reduzierten Preise seit dem 8. Januar für einen Großteil der Produktpalette der Eigenmarke „Crownfield“.

Beispielsweise verbilligt sich die 500-Gramm-Packung Cornflakes von 1,79 Euro auf 1,59 Euro.

Im Hause Kaufland werden Frühstückscerealien der Marke K-Classic ab Montag günstiger. So sinkt der Preis für Produkte wie Choco Happs, Wonder Zimties oder Nougat Pockets in der 750-Gramm-Packung von 2,99 Euro auf 2,79 Euro. Laut Kaufland sind diese Preissenkungen durch gesunkene Rohstoffpreise möglich, die das Unternehmen an seine Kunden weitergeben möchte.

Auch andere Einzelhändler wie Aldi Nord und Aldi Süd planen Preissenkungen im Bereich der Frühstückscerealien.

Eine Sprecherin des Unternehmens teilte gegenüber der „Lebensmittel Zeitung“ mit, dass diese Anpassungen am 9. Januar erfolgen sollen. Aldi beabsichtigt, die Preise für Cerealien um bis zu 11 Prozent zu senken. Darüber hinaus ist dort eine Preissenkung von bis zu 20 Prozent für Brot geplant. Ähnliche Anpassungen sind auch bei Edeka geplant.

Aus diesen Ankündigungen lässt sich schließen, dass der Lebensmitteleinzelhandel auch im Jahr 2024 weiterhin mit einem hohen Wettbewerbsdruck zu kämpfen hat. Angesichts der in den vergangenen Jahren stark gestiegenen Kosten für Lebensmittel ist die Kundschaft was die Preise betrifft sensibler geworden, womit eine gesteigerten Wechselbereitschaft einhergeht.

Experten erwarten von daher, dass sich der Preiskampf zwischen den Unternehmen im neuen Jahr entsprechend weiter verschärfen wird.

Quelle: chip.de