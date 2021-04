Lidl: Discounter führt Bezahlen per Smartphone ein – Kunden der Supermarktkette Lidl dürfen sich ab sofort auf ein neues Bezahlsystem an den Kassen freuen. So kann man bei seinem nächsten Einkauf den Geldbeutel inklusive Bankkarte stecken lassen und per Scan der Lidl-Plus-App „Lidl Pay“ mit dem Smartphone seine Einkäufe bezahlen. Vorausgesetzt wird dabei vor dem ersten Einkauf eine Freischaltung.

Um das neue Bezahl-Feature nutzen zu können, müssen Kunden laut Lidl „einmalig ihre Bankverbindung und ihre Adresse unter dem Punkt ‚Lidl Pay’ in der Lidl-Plus-App hinterlegen sowie eine Pin vergeben.“ Damit ist Lidl nach Edeka und Netto mittlerweile der dritte Discounter, der das sogenannte M-Payment Bezahlsystem einführt.

Darüber hinaus bieten Händler wie DM, Rewe, Penny, Alnatura oder Aral über die Payback-App die Zahlung per Smartphone an. In Bezug auf die Lidl-Plus-App hat Lidl indes einen großen Vorteil. Schließlich nutzen ihre Kunden die App schon seit geraumer Zeit für das Bonus- und Couponsystem sowie zum Online-Shopping bei Lidl. Daher besitzen schon mehrere Millionen Kunden die App und müssen diese nicht erst installieren.

Darüber hinaus lockt Lidl jetzt seine Kunden mit einem Gutschein. Wer nämlich auf „Lidl Pay“ zum Bezahlen im Supermarkt umsteigt, erhält nach dem ersten Einkauf mit der App einen Coupon von 5 Euro, der wiederum beim nächsten Lidl-Einkauf ab einem Warenwert von 30 Euro eingelöst werden kann.

Der Nachteil der App ist indes sicherlich die Lidl-Werbung, die man dann erhält, bekommt man doch bis zu 40 Produktempfehlungen angezeigt, die wiederum zwei Mal in der Woche aktualisiert werden. Lidl zielt also auch darauf ab, Daten der Kunden zu sammeln, um das Kaufverhalten zu analysieren.

Quelle: watson.de