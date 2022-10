Lidl bietet Rettertüte deutschlandweit an: So gibt’s einen Einkauf für nur 3 Euro – Der Discounter Lidl unterbreitet seinen Kunden immer wieder neue Angebote, die am Markt oft für Furore sorgen. Nun hat die Schwarz-Unternehmenstochter einen neuen Ansatz: Ein Lebensmittel-Einkauf in einer Tüte für nur drei Euro, laut Firmenangaben bis zu fünf Kilo schwer. Die Rettertüte.

Zuletzt hatte das Portal „echo24.de“ im März in einem Bericht Lidls Pläne für ein neues Kundenangebot erwähnt. Dieses sollte den Preis für bestimmte Produkte reduzieren. Da das Modell sich in der Erprobungsphase erfolgreich bewähren konnte, folgte die deutschlandweite Konsequenz daraus: Besagte Rettertüte, wie etwa „HNA“ berichtet. Ein nachhaltiges System, um Lebensmittel vor dem Müll zu bewahren.

Entsprechende Initiativen für mehr ökologische Verantwortung hatte der Discounter bereits in der Vergangenheit umgesetzt:

Etwa mit dem Lebensmittel-Boxen. Das Konzept soll nun durch die deutschlandweite Rettertüte unterstrichen werden. Denn wie „HNA“ unter Berufung auf das Statistische Bundesamt berichtet, wandern in jedem Jahr knapp elf Millionen Tonnen Lebensmittel einfach in die Abfalltonne. Mit dem ganzheitlichen Konzept „Rette mich“ will man bei Lidl dagegen etwas unternehmen. So heißt es beim Unternehmen wörtlich:

„Mit der Tüte wird äußerlich weniger perfekten, aber verzehrfähigen Obst- und Gemüseprodukten zum rabattierten Einheitspreis von drei Euro pro Tüte eine zweite Chance gegeben“. Bis zu fünf Kilo Lebensmittel in Form verschiedener Obst- und Gemüsesorten stecken laut dem Discounter in jeder der Tüten. Konkret soll es sich um Waren handeln, bei denen in Einzelfällen aussortiert werden musste oder etwa die Verpackung beschädigt war.

Gemeinsam gegen #Lebensmittelverschwendung: #Lidl ergänzt die Lidl-Lebensmittelrettung in den Filialen ab Mai sukzessive mit der Rettertüte. Darin bietet Lidl äußerlich weniger perfektes Obst und Gemüse rabattiert zum Einheitspreis von 3 Euro an. https://t.co/LKDJUOKBOppic.twitter.com/cbCJdBV46h — Lidl in Deutschland (@lidl) March 14, 2022

Christian Härtnagel, Geschäftsleitungsvorsitzender von Lidl Deutschland, kommentierte auf dem Unternehmensportal: „Besonders bei Obst und Gemüse können schnell Verluste entstehen, die wir verringern, indem wir weniger perfekte Produkte stark rabattiert anbieten. Lebensmittel gehören auf den Teller und nicht in die Tonne.“ In allen mehr als 3200 Lidl- Filialen sollen die Tüten angeboten werden.

Online wurde rasch Kritik laut, dass durch die Maßnahme der Organisation „Die Tafeln“ gespendete Lebensmittel seitens Lidl entfallen könnten. Das Unternehmen betonte jedoch, dass man weiterhin ein verlässlicher Partner für Die Tafeln bleiben werde. Die seit fast 15 Jahren geführte Zusammenarbeit bleibt demnach weiter bestehen. Das Gleiche soll für die bereits 2020 bei Lidl eingeführten„Ich bin noch gut“-Boxen gelten.

