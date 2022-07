Lichtphänomen am Himmel: Spekulation um seltsame Licht-Spirale – In aller Regelmäßigkeit wird von UFO- oder Alien-Sichtungen berichtet. Selbst die NASA veröffentlichte nun ihre seltsamen Begegnungen mit unbekannten Objekten aus den letzten Dekaden. Vor Kurzen kam es erneut zu einer mysteriösen Beobachtung am Himmel.

In Neuseeland, wo Hobby-Astronomen ein seltsames Lichtphänomen in Form einer Lichtspirale am Himmel sahen. Zu ihnen zählt auch der Sternenführer Alasdair Burns. Burns zufolge flippten er und seine Nachbarn regelrecht aus und waren schon etwas verängstigt, als sich eine riesige blaue Lichtspirale am Nachthimmel ihren Weg bahnte.

Amateurastronomen spekulierten über Außerirdische und Schwarze Löcher

Alasdair Burns sagte gegenüber dem „Guardian“, dass er zuvor von einem Freund per SMS gegen 19.25 Uhr Ortszeit auf das Himmelsspektakel aufmerksam gemacht worden war. Einige Amateurastronomen spekulierten bei diesem Lichtstrudel bereits über Außerirdische oder Schwarze Löcher. Doch so beeindruckend und mysteriös solch ein Lichtstrudel auch sein mag, so geht man mittlerweile davon aus, dass der Ursprung des Ganzen bei einer Rakete liegt.

Denn am 19. Juni 2022 schoss SpaceX vom US-Raumfahrtzentrum Cape Canaveral aus eine Rakete samt Satellit ins Weltall. Also just zu dem Zeitpunkt, zu dem die Licht-Spirale beobachtet wurde. Sobald eine Rakete einen Satelliten in die Umlaufbahn bringt, besteht die Chance, dass durch deren Treibmittelausstoß derartige Wolken zu beobachten sind. Werden diese dann von der Sonne angestrahlt, können eben solche Lichtwirbel entstehen.

Im nachfolgenden Video hielten Wissenschaftler einen ähnlichen Strudel über Hawaii fest, den sie ebenfalls der SpaceX-Rakete zuordnen.

Quelle: computerbild.de