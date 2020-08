Letzte Rettung vor dem Hitze-Tod: Mann befreit Hund mit Spaltaxt aus Auto – Als er einen leidenden Yorkshire Terrier im Inneren eines bullenheißen Autos erblickte, zögerte der Mann aus diesem Video nicht. Er schnappte sich eine große Spaltaxt/einen Spalthammer und machte sich an einer Autoscheibe ans Werk. Die geglückte Rettungsaktion seht ihr im Clip.

Eigentlich sollte es keiner Erwähnung mehr bedürfen, sondern nach Jahren der Warnungen jedem klar sein: Babys, Kinder und Tiere darf man an heißen Tagen nicht im (geschlossenen) Auto lassen. Die Fensterscheiben fungieren wie ein Treibhaus, die Temperaturen können tödlich enden – und sind es zu oft auch.



Diese Szenen entstanden beim Einkaufszentrum Newbury Retail Park im britischen Berkshire an einem der heißesten Tage dieses Jahres in England. Die Filmerin, eine gewisse Samantha Heaver, gibt an, der Hund habe sich bereits 45 Minuten in dem heißen Auto befunden, weil die Besitzerin mit ihrer jungen Tochter einkaufen gegangen sei.

Das Video setzt mit dem Mann und seiner Axt ein, um den sich eine Gruppe besorgter Passanten versammelt hat. Er fängt an, mit dem Werkzeug auf die Seitenscheibe der Fahrerseite einzuschlagen, bis diese nach einigen satten Hieben endlich zerbirst.

Da nähert sich Heaver mit ihrer Kamera einem der Fenster und filmt den apathischen, langhaarigen Hund in dem kochend heißen Innenraum.

Zwei Polizisten waren in der Nähe und holten sich in dem Einkaufszentrum ein Mittagessen ab. Sie kamen zu der Szenerie hinzu. Die Polizei bestätigte später, dass der Hund aus dem Auto entfernt und bei einem örtlichen Tierarzt versorgt werden konnte. Gegenüber der britischen „Sun“ erläuterte ein Polizeisprecher:

„Ein Bürger schlug ein Autofenster ein, um einen Hund aus einem Auto zu befreien. Zwei unserer Polizeibeamten waren anwesend, der Hund wurde von einem der Beamten zur Kontrolle mitgenommen. Die Besitzerin des Fahrzeugs kehrte zurück und wurde entsprechend beraten.“

Quelle: ladbible.com