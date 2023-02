Leere Regale im Supermarkt: Welche Marken Edeka und Rewe nicht mehr haben – In vielen Supermarktregalen klaffen Lücken, Kunden stehen davor und wundern sich. Der Grund für die fehlenden Produkte: Starke Preisanpassungen, die zu Unstimmigkeiten zwischen den beiden Handelsketten Edeka und Rewe sowie den Herstellern dieser Produkte geführt haben. Seit Anfang des Jahres hat sich die Situation weiter verschärft.

So hat Edeka mit einem Lieferstopp der Firmen PepsiCo und Mars zu kämpfen. Zwar können die Filialen des Handelsriesen bei beiden Unternehmen Produkte bestellen, doch laut einem Bericht des Portals „Chip“, das sich wiederum auf einen Exklusivbericht des „Focus“ beruft, liefern die Marken einfach nicht. Diese Berichte wurden inzwischen auch von Edeka bestätigt – und in den sozialen Medien findet die Supermarktkette mehr als deutliche Worte für das Verhalten des Lieferanten.

Edeka nennt konkret Lieferanten als Verantwortliche:

Wörtlich schreibt das Social-Media-Team von Edeka in einem Beitrag: „Dass ihr uns nicht mehr beliefert, ist okay. Für abgehobene Preise haben wir keinen Platz im Regal!“ Eine entsprechende Pressemitteilung wurde auch von der Kaufhauskette herausgegeben. Darin wird das Vorgehen der Lieferanten als „einseitige“ Maßnahme bezeichnet. Demnach gibt es eine lange Liste von Produkten, die PepsiCo und Mars nicht mehr an Edeka liefern:

Dazu gehören Softdrinks und Limonaden wie Pepsi Cola, Mirinda Orange, 7Up und Schwip Schwap, Knabberprodukte von Lay’s oder auch Tee und Eistees von Lipton. Auch auf Celebrations, M&Ms, Snickers, Twix oder Kaugummis wie Wrigley’s Extra, Airwaves und 5Gum müssen Edeka-Kunden vorerst wohl verzichten. Ein weiterer einseitiger Lieferstopp für Edeka-Supermärkte kommt von Beiersdorf oder SC Johnson.

So bleiben den Kunden Pflege- und Reinigungsmittel vorenthalten:

Eucerin, Nivea, Hidrofugal, Glade, Null-Null, WC-Ente und Pronto gehören laut „Chip“ dazu. Außerdem gebe es Probleme, Produkte von Brandt, Schogetten oder dem Fruchtaufstrich Glück bei dem Supermarktriesen zu bekommen. Stand Ende Januar soll auch ein Preiskampf mit Rewe toben, hier sind wohl Produkte von Kellogg’s wie Crunchy Nut Cornflakes, Special K, Toppas und Froot Loops betroffen. Begrenzt verfügbar demnach ebenfalls: Hundefutter wie Pedigree und Frolic.

Gleiches gilt dem Artikel zufolge für Café Hag und Melitta. Von den Kaffeesorten und Kaffeebeuteln des Herstellers finden Kunden seit Wochen nur begrenzte Mengen im Handel. Auch bei der Senfmarke Maille soll es Engpässe geben – der Hersteller habe wohl kräftige Preisanpassungen verlangt, wollen Insider erfahren haben. Mit Mars und Pepsico habe sich Rewe im Gegensatz zu Edeka jedoch geeinigt.

Preiserhöhungen nun an der Tagesordnung?

Wie der Preisradar des Portals „Focus“ laut „Chip“ zeigt, sind bekannte Marken der genannten Anbieter bei Rewe nun deutlich teurer. So kostet eine Flasche Pepsi 1,29 Euro, während das gleiche Produkt im Oktober letzten Jahres noch für 1,19 Euro zu haben war. Auch die Preise für Mars, Snickers und Twix sind dem Bericht zufolge um zehn Cent gestiegen. Experten halten einen noch stärkeren Preisanstieg für unwahrscheinlich – sie rechnen dem Artikel zufolge mit einer Entspannung der Lage bis zum Frühjahr 2023.

Quelle: chip.de