Leben wäre dort möglich: NASA entdeckt neuen erdähnlichen Exoplaneten. In einer Entfernung von etwa 100 Lichtjahren hat die NASA in einem vielversprechenden Sonnensystem bereits einen zweiten erdähnlichen Planeten ausmachen können. Auf diesem sogenannten Exoplaneten könnte es den Wissenschaftlern zufolge sogar flüssiges Wasser geben.

Als Extrasolare Planeten – kurz Exoplaneten – bezeichnet man planetare Himmelskörper, die andere Sterne als unsere Sonne umkreisen.

TOI 700 e – wie der Planet getauft wurde – entspricht in seiner Größe in etwa unsere Erde und kreist im südlichen Sternbild Schwertfisch um den Roten Zwergenstern TOI 700.

Wie es heißt, befinde sich TOI 700 e wie unsere Heimat auch in der habitablen Zone – also einem Entfernungsbereich zu einem energiespendenden Stern, der das Vorhandensein von flüssigem Wasser und damit der Grundlage des Lebens ermöglicht.

Diese Tatsache macht den Exoplaneten zu einem äußerst vielversprechenden wissenschaftlichen Objekt, könnten sich dort doch tatsächlich Lebensformen entwickelt haben, die jenen auf der Erde ähneln – wenn auch nur im Entferntesten.

Laut einem Blogeintrag der NASA sei die Oberfläche aber aller Voraussicht nach vor allem steinig.

Unter Zuhilfenahme des Weltraumteleskopes Tess konnten 2020 mit TOI 700 b, c und d bereits drei weitere Planeten in dem Sonnensystem aufgespürt werden. Letzterer kreist ebenfalls in der bewohnbaren Zone um den Zwergenstern und misst etwa zehn Prozent mehr an Masse als sein jüngst entdeckter Bruder e.

NASA-Studienleiterin Emily Gilbert erklärt: „Das ist eines der wenigen uns bekannten Sonnensysteme mit mehreren kleinen Planeten in der bewohnbaren Zone.“

NASA-Astrophysikerin Allison Youngblood ergänzt: „Wir freuen uns auf die anderen spannenden Entdeckungen, die in der Datenschatzkiste dieser Mission verborgen sind.“

Aktuell gehen die Experten davon aus, dass die vier Planeten des Sonnensystems gravitativ gebunden seien, und von daher ihrem Stern jederzeit die gleiche Seite zuwenden.

Im Innersten zieht TOI 700 b seine Bahnen, mit einer Umlaufzeit von zehn Tagen. C benötigt für die Umkreisung des Sterns 16 Tage, TOI 700 d laut der NASA 37 Tage. Der neu entdeckte Exoplanet liegt dazwischen und hat eine Umlaufzeit von 28 Tagen.

Quellen: stern.de , jpl.nasa.gov