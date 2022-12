Leben im Wald fernab der Gesellschaft: Mann baut sich über drei Jahre Blockhaus – Eineinhalb Stunden, das sind bewegte Bilder, die man in unschuldigeren Zeiten vor dem Netz einen „abendfüllenden Spielfilm“ nannte. Doch wie anders soll ein Mann ein Projekt dokumentieren, das ihn drei Jahre seines Lebens gekostet hat als mit einem solchen Film? Die Dokumentation eines jungen Mannes, der in den Wald auszog, um sich auf traditionelle Weise mitnichten nur eine schnöde Hütte, sondern ein komplettes Blockhaus zu bauen. Ein visuelles Festmahl für Hand- und Heimwerker.

Es mag hitzige Debatten darüber geben, wann jemand mal ganz abseits der juristischen Sache mit dem „ab 18“ wirklich ein Erwachsener, geschweige denn ein Mann wird. Manche sagen, es sei eine biologische Sache, andere führen an, dass jemand ohne harten Beruf, Familie, die er ernähren muss und tonnenweise Verantwortung niemals zum Manne reift. Andere nennen den Tod der eigenen Mutter oder des Vaters als Stichtag der Veränderung.

Wir wissen nicht, was davon für Erik Grankvist zutrifft:

Wohl aber wissen wir aus seinen eigenen Aussagen unter dem Video, dass er im Alter von 18 Jahren wohl nicht vor der Spielkonsole hing oder seine Zukunft versoff. Unter seiner Dokumentation lesen wir, dass er bereits Jahre vor seinem 18. Geburtstag viel Zeit bei seinen Großeltern in Schweden verbrachte, wo diese über einen eigenen Wald verfügten. Irgendwann sei der Plan in ihm gereift, sich dort ein Haus zu bauen – ein Projekt, das er mit 18 seiner Familie verkündete und umzusetzen begann.

Seine Eltern unterstützten den Plan, kauften ihm eine GoPro-Actionkamera, damit er das Vorhaben dokumentieren könne. Das tat Erik – vom ersten Axthieb bis zur Ernährung, vom Baumfällen bis hin zum Schreinern begleitete er auf seinem YouTube-Kanal „Erik Grankvist“ jeden Handgriff. Wohlgemerkt wurden sie laut seinen Angaben und Videos mit überlieferten Methoden ausgeführt.

Drei lange Jahre harter Arbeit:

So zeigte er etwa, wie er ein Wildschwein erlegt und das Fleisch für sich und seine Familie räuchert. Oder wie man eine Tür für ein Blockhaus fertigt. Etliche Videos entstanden so – und nun gibt es den gesamten Bau eben in besagter Dokumentation zu bestaunen. Nicht nur für Männer und solche, die es werden wollen.