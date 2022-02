Pilot bricht Manöver in letzter Sekunde ab

Landung bei Sturmböen: Pilot bricht Manöver in letzter Sekunde ab – Landemanöver unter erschwerten Bedingungen verlangen auch erfahrenen Piloten alles ab. Insbesondere dann, wenn starke Seitenwinde oder gar ein Sturm toben. In vorliegendem Fall war es Sturm „Corrie“, der einer Passagiermaschine so zusetzte, dass der Pilot das Landemanöver abbrechen musste, um Schlimmeres zu vermeiden.

Am Montag, den 31. Januar 2022 ereigneten sich diese Szenen am Londoner Flughafen Heathrow. Plane Spotter, also Personen, deren Hobby die Flugzeugbeobachtung ist, hatten das Video aufgenommen, wie der britische „Guardian“ berichtet. Das Material zeigt das Passagierflugzeug, welches aus dem schottischen Aberdeen anflog, bei der Annäherung an die Landebahn.

Erst nach dem Landeanflug wurde die Maschine heftig nach links gedrückt.

Präziser: Was für Laien bereits wie eine geglückte Landung aussah, verwandelte sich binnen Herzschlägen in eine potenziell höchst gefährliche Situation – da war das Fahrwerk schon auf dem Boden: Die linke Tragfläche touchierte beinahe den Asphalt, als der starke Seitenwind unter den rechten Flügel griff und die Maschine mit der Linken um ein Haar mit dem Grund kollidieren ließ. Deutlich ist die Aufregung des Filmers in der brenzligen Lage im Video zu hören.

Kurz bevor es zum Bodenkontakt des Flügels kam, gab der Pilot Vollschub und brachte die Maschine nach oben – deutlich sieht man im Video, wie das Heck den Boden trifft. So entkam das Passagierflugzeug der Situation. Ein Sprecher von British Airways kommentierte das Geschehen: „Unsere Piloten sind bestens ausgebildet, mit einer Bandbreite an Szenarien fertig zu werden, darunter extreme Wetterbedingungen, und unsere Bordcrew hat die Maschine sicher gelandet. Kunden und Mannschaft konnten normal aussteigen.“

Ihr Leben verdanken sie wohl nicht zuletzt der Erfahrung und dem beherzten Handeln des Piloten:

In einer extremen Wettersituation, wohlgemerkt. Denn Sturm „Corrie“ hatte an dem Wochenende vor besagte Montag mit Böen von bis zu 144 Stundenkilometern schwere Schäden in Teilen Englands angerichtet und 45.000 Häuser ohne Strom zurückgelassen. Ein Kind und eine ältere Frau verloren kamen durch umstürzende Bäume ums Leben.

Quelle: theguardian.com