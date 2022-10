Ex-Darstellerin Lana Rhoades überzeugt: „Pornobranche sollte für illegal erklärt werden“ – Die frühere Erotikdarstellerin Lana Rhoades betont, dass sie Pornografie für „illegal“ erklärt sehen würde, nicht zuletzt, weil Drogen und Alkohol in der Branche massiv im Umlauf seien. Seit sie das Erotikgewerbe verließ, positioniert sich die Ex-Darstellerin sehr eindeutig gegen ihr früheres Gewerbe.

Mit 19 wurde Lana Rhoades Darstellerin, verließ die Branche aber bereits nach acht Monaten. Wie „Unilad“ berichtet, war sie im Podcast „The Skinny Confidential“ zu Gast. Die Folge findet ihr im Anschluss. Dort sagte Rhoades: „Ich glaube nicht, dass sie gut für irgendwen ist.“ In einer späteren Aussage erläuterte sie, dass sich ihre Wahrnehmung vor und nach ihrer Mitwirkung an der Branche geändert habe.

Im Januar war Rhoades Mutter geworden, seitdem tritt sie zunehmend in der Öffentlichkeit in Erscheinung und kritisiert ihren kurzen beruflichen Zwischenhalt im Gewerbe. So sagte sie: „Außerdem hatte ich zu diesem Zeitpunkt nur mit einer Person geschlafen. Ich war also sexuell sehr unerfahren. Deshalb und aus welchen Gründen auch immer habe ich nie begriffen, dass man, um Pornos zu drehen, tatsächlich Sex mit Menschen haben muss. Und sehr, sehr schnell habe ich gemerkt, dass das nichts für mich ist.“

Sie bezeichnet sich als asexuell, gibt an, dass sie „Sex nicht einmal gerne mag“. Rasch habe sie so erkannt, dass es sich bei der Pornografie nur „um einen Job“ handelte, wie sie sagt. Einen, bei dem es keine Wahl gegeben habe, mit wem sie schlief: „Ich meine, im Grunde musst du Sex mit Leuten haben, die du dir nicht ausgesucht hast, die du vielleicht nicht attraktiv findest, die du vielleicht sogar eklig findest, und du musst Sex mit ihnen haben, weil es dein Job ist.“

So kritisiert Lana Rhoades in der Episode die Branche dafür, junge Frauen in eine verletzliche Position zu manövrieren: „Ich finde, dass die Pornobranche mit Drogen und Alkoholmissbrauch infiziert ist und sie Menschen definitiv dazu treiben kann.“ Auch habe dieser Beruf gravierende Auswirkungen auf die Psyche junger Frauen: „Wie kann man ein 19-jähriges Mädchen in die Lage versetzen, Sex mit Leuten zu haben, die es eigentlich gar nicht anfassen will?“

Daher ist die ehemalige Darstellerin auch überzeugt, dass Pornografie verboten werden sollte: „Ich glaube einfach nicht, dass sie für irgendwen gut ist, man sollte sie für illegal erklären.“ Es sei für die meisten Menschen nicht die Norm, in der Branche zu arbeiten und dabei Erfolg zu haben. Entsprechende Erfahrungen ihrer Kolleginnen hätten ihr gezeigt, dass Videos von diesen zwar „im Internet für ohre Familien zu sehen waren, sie aber kein Geld verdienten“.

Rhoades ist heute erfolgreich mit der Herstellung von Dessous und anderer Kleidung.

Quelle: unilad.com