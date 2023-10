Lampen, Steckdosen und Co.: Diese Elektro-Arbeiten sind für Privatpersonen verboten – Handwerker sind rar und teuer, weshalb man in Zeiten wie diesen gut damit beraten ist, sich zumindest ein Mindestmaß an handwerklichem Können anzueignen, um kleinere Renovierungsarbeiten nötigenfalls einfach selbst zu erledigen. Allerdings sind einige Arbeiten in Eigenregie ein No-Go, so etwa im Falle bestimmter Elektroinstallationen, für die strenge gesetzliche Regelungen gelten.

Gegenüber „t-online.de“ erklärt Maren Cornils vom Zentralverband der Deutschen Elektro- und Informationstechnischen Handwerke (ZVEH), dass es triftige Gründe gibt, weshalb der Gesetzgeber Elektroinstallationen für Privatpersonen verboten hat.

So bestehe doch bereits bei vermeintlich einfachen Aufgaben, wie beispielsweise dem An- und Abmontieren von Steckdosen oder Lampen, ein erhöhtes Gefahrenpotenzial.

Mit Blick auf die rechtlichen Grundlagen ist dazu im Paragraf 13 der Niederspannungsanschlussverordnung (NAV) verankert, dass elektrische Anlagen, die hierzulande an das öffentliche Elektrizitätsversorgungsnetz angeschlossen sind, von Laien weder errichtet, noch geändert oder instandgesetzt werden dürfen.

Will man mit einer neuen Steckdose oder Deckenlampe auf der sicheren Seite sein, sollte man demzufolge für Elektroinstallationen also stets einen Fachmann hinzuziehen. Es gibt aber auch einige kleinere Arbeiten, die man als Privatperson ohne weiteres angehen darf – natürlich stets bei ausgeschalteten Sicherungen!

Dazu gehört:

Auswechseln von Glühbirnen

Auf-, Ab- und Umhängen von Lampen

Kabel in Leerrohre einziehen

Unterputzdosen setzen

Entschließt man sich dennoch dazu, selbst Hand an komplexere Aufgaben im Bereich der Elektroinstallationen zu legen, ist zwar kaum mit einem Bußgeld zu rechnen, man sollte aber Wissen, dass im Falle eines Schadens der Versicherungsschutz nicht greift, wenn keine Fachfirma mit der Aufgabe beauftragt wurde. Ganz zu schweigen von den gesundheitlichen Risiken, denen man sich als Laie aussetzt.