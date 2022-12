Christine Lambrecht: Bundeswehrverband macht Druck auf Verteidigungsministerin – Die deutsche Verteidigungsministerin Christine Lambrecht hat es seit Monaten nicht leicht, hagelt es doch aus allen Ecken Kritik. Nun meldet sich auch noch der Bundeswehrverband zu Wort und ermahnt die SPD-Politikerin, dass die Bundeswehr vor gewaltigen Herauforderungen stehe.

So mahnte Oberst André Wüstner, seines Zeichens Vorsitzende des Deutschen Bundeswehrverbands: „Wir haben keine Zeit“ und übte Kritik an Christine Lambrecht. Es müssten nun schnelle, aber auch konsequente Entscheidungen bezüglich der Bundeswehr her. Gerade wenn es um die Bereiche der Truppe wie Personal, Material und Infrastruktur gehe, seien die Herausforderungen laut Wüstner immens.

„Die Zeitenwende muss endlich spürbar werden.“

Für ihn sei nun Geschwindigkeit „das Gebot der Stunde“. Montag Abend sagte er während eines Interviews bei den Tagesthemen der ARD: „Die Zeitenwende muss endlich spürbar werden.“ Wüstner betitelte die Verteidigungspolitik der vergangenen Jahre als „katastrophal“.

Der Vorsitzende des Deutschen Bundeswehrverbands sagte zwar auch, dass man Christine Lambrecht hier mit einer großen Bürde ins Rennen geschickt habe, allerdings sei sie auch mit einem sicherheitspolitisch unerfahrenen Team angetreten.

Der Oberst forderte trotz erster Maßnahmen beim „Bundeswehrbeschaffungsbeschleunigungsgesetz“ die Verteidigungsministerin dazu auf, zeitnah ihre Lösungskompetenz umzusetzen.

