Lage um Till Lindemann: Anwälte des Rammstein-Sängers teilen Ergebnisse – Nach tagelangen Vorwürfen gegen Rammstein-Sänger Till Lindemann hat sich auch die Staatsanwaltschaft Berlin eingeschaltet. Nachdem die Nordirin Shelby Lynn nach einem Rammstein-Auftritt in Vilnius (Litauen) Fotos von sich gezeigt hatte, die große blaue Flecken auf ihrem Körper zeigten, die sie sich nicht erklären konnte, und der Name Lindemanns öffentlich aufkam, ermittelte die Polizei vor Ort. Doch die Beamten in Vilnius wie auch die dortige Staatsanwaltschaft stellten die Ermittlungen ein. Seitdem bewegen unbewiesene Anschuldigungen gegen Lindemann die Gemüter.

Zwischenzeitlich haben sich die Anwälte des Rammstein-Frontmannes zu Wort gemeldet und eine Erklärung herausgegeben. Demnach hatten sie „eigene Untersuchungen“ beauftragt, deren erste Ergebnisse nun vorliegen, wie „Watson“ berichtet. Dazu hatten sie Rechtsmedizinern für eine Analyse sowohl die Bilder der besagten Nordirin als auch von ihr veröffentlichtes Videomaterial für eine Untersuchung bereitgestellt.

Die Erklärung der Anwälte betont:

Es sollte geklärt werden, „welche Ursachen die dort gezeigten Verletzungen haben können“. Die Experten des Instituts für Rechtsmedizin der Uniklinik Köln nahmen eine Einschätzung vor, geführt wurde das Gutachten vom Direktor des Instituts persönlich, Professor Dr. Markus Rothschild. Der Experte erkennt „ein Unfallgeschehen ohne Fremdeinwirkung als wahrscheinlichste Ursache“, betonte jedoch auch, dass eine Fremdeinwirkung „nicht völlig ausgeschlossen“ sei.

„Aus rechtsmedizinischer Sicht“ seien die Befunde jedoch nicht „typisch für eine Fremdeinwirkung“, „Morphologie und Lokalisation“ der gezeigten Verletzungen sprechen demnach eher für „ein akzidentielles Geschehen“. Der Experte hob in seiner Erklärung hervor, dass es „insbesondere keine Hinweise auf sexualisierte Gewalt als Ursache für die bei der Zeugin dokumentierten Verletzungen“ gebe. Lindemann wird seit Tagen in den sozialen Medien mit Hass, Hetze und Vorverurteilungen in dieser Hinsicht ohne juristische Verfahren durch seine Anklägerinnen überschüttet.

„YouTuber“ und andere öffentliche Personen hatten Videos und Aussagen in dieser Hinsicht getätigt

Unzählige Äußerungen juristisch nicht bestätigter Vorwürfe finden sich online über und gegen den Sänger in einschlägigen Videos und Texten in den sozialen Medien. Die Anwälte des Musikers äußerten sich wohl nicht zuletzt deshalb auch zum Stand der Ermittlungen, welche die Staatsanwaltschaft Berlin in der Sache eingeleitet hat: Die Vermutung habe sich demnach bestätigt, dass dieses Ermittlungsverfahren „nicht auf Strafanzeigen vermeintlicher Opfer“ zurückzuführen sei.

Vielmehr seien die Anzeigen von „unbeteiligten Dritten“ erstellt worden, welche sich „ausschließlich auf Medienberichte und Vorwürfe in den sozialen Netzwerken stützen“. „Objektive Beweismittel“ gebe es bislang keine. Der bereits angerichtete Schaden für die Band Rammstein, die Person Till Lindemanns sowie die riesige Fangemeinde der Musiker dürfte wohl schon jetzt nicht mehr wiedergutzumachen sein.

Quelle: watson.de