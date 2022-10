Längster Reisezug der Welt: 1906 Meter lange Bahn bricht Weltrekord – Die Bahnfahrt hat in ihrer Geschichte schon so einige Rekorde gebrochen. Nun hat ein Sonderzug der Rhätischen Bahn (RhB) in der Schweiz einen überaus beachtlichen neuen Weltrekord aufgestellt und damit weitere Bahngeschichte geschrieben: als längster Reisezug der Welt.

Die rund einstündige, 25 Kilometer lange Rekordfahrt startete am schweizerischen Bahnhof Preda. Dort brachte es der Sonderzug mit satten 100 Waggons und 4.550 Sitzplätzen auf eine unglaubliche Länge von 1.906 Metern, also beinahe zwei Kilometer! Glückwunsch, das ist ein neuer Weltrekord.

Rekordfahrt mit sieben Lokführern und 21 Technikern

Die Fahrt des knapp 3.000 Tonnen schweren Zuges übernahmen sieben Lokführer sowie 21 Techniker, die die gigantische Bahn mit bis zu Tempo 35 gemütlich durch die malerische Landschaft gleiten ließen, die übrigens zum UNESCO Weltkulturerbe zählt. Die Verantwortlichen im Zug kommunizierten dabei per Feldtelefon mit einem rund zwei Kilometer langen Kabel.

Somit konnte gewährleistet werden, dass alle beteiligen Lokführer zur gleichen Zeit bremsen und beschleunigen konnten. Mit dem Weltrekord-Zug fuhren indes 150 geladene Gäste mit. Nun will der Verband der Schweizer Bahnen (SBB) den Weltrekord als „längster Reisezug der Welt auf Schmalspur“ auch final ins Guinnessbuch der Rekorde eintragen lassen.

Alter Weltrekord liegt 31 Jahre zurück

Schließlich hatte man mit der Rekordfahrt alle Bedingungen dafür erfüllt. Damit würde man dann den bisherigen Weltrekord aus dem Jahre 1991 einstellen. Damals kam der Zug auf eine Länge von 1.732 Metern mit 70 aneinandergekoppelten Waggons.

