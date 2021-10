Lady Dianas Fahrer Colin Tebutt bricht sein Schweigen über den Unfall – 24 Jahre liegt das tragische Unglück zurück, bei dem Lady Diana, ihr damaliger Lebensgefährte sowie Henri Paul, der Fahrer des Unfallwagens, ums Leben kamen. Ein Unglück, das bis heute immer wieder Aufsehen erregt und die Menschen nicht loslässt. Einer von ihnen: Colin Tebbutt, Dianas persönlicher Fahrer – bei dem schicksalhaften Unglück hatte er seinerzeit keinen Dienst.

Tebbutt brach sein Schweigen im Frühstücksfernsehen bei „Good Morning Britain“. In dem Format gab er 2017 ein Live-Interview und schilderte seine Beziehung zur Prinzessin der Herzen, Lady Diana. Dabei rang er sichtlich mit den Tränen – insbesondere auf die Frage der Moderatoren hin, ob er sich Vorwürfe mache: „Ja, man fühlt sich immer verantwortlich“, so Tebutt.

„Menschen auf dem Dach“

Sein Leben lang werde er sich Vorwürfe machen, an dem schicksalhaften Tag nicht am Steuer gewesen zu sein, betonte der einstige Fahrer Lady Dianas. Als er von dem Unglück erfuhr, reiste er umgehend nach Paris und suchte das Krankenhaus auf, in dem sie versorgt wurde. Tebbutt in dem Format:

„Ich konnte sehen, dass Menschen auf dem Dach standen, und das beunruhigte mich, da das Krankenhauszimmer keine Vorhänge hatte, also verdeckte ich die Fenster mit Decken.“ Für seine Dienstherrin fand der Fahrer lobende Worte, er betonte, wie harmonisch die Arbeit mit ihr gewesen sei: „Sie hatte einen super Humor. In den zwei Jahren gab es nie irgendwelchen Ärger.“

Diana blieb eine von den Royals

Dennoch habe es strikte Regeln aufgrund der Tatsache gegeben, dass Diana auch nach der Scheidung von Prinz Charles seinerzeit Mitglied der Königsfamilie war und daher eine gewisse Etikette gewahrt werden musste: „Man durfte nur mit ihr sprechen, wenn man von ihr angesprochen wurde“, so der Fahrer.