Kurz vor Saisonstart: Knallharte, neue Regeln auf Mallorca für Touristen – Die Verantwortlichen auf Mallorca haben dem Schmuddelimage ihrer Inseln den Kampf angesagt, und so weht Feiersüchtigen auf den Partymeilen des Ballermanns inzwischen ein deutlich strengerer Wind entgegen. Touristen sollten sich im Vorfeld von daher genauestens informieren, da bei Nichteinhaltung der nun geltenden Regeln hohe Bußgelder drohen.

Nur noch wenige Wochen und die großen Kneipen und Clubs öffnen wieder ihre Türen. Geplant sind wie stets große Opening-Partys, bei denen man mit prominenter Unterstützung um zahlende Kundschaft buhlt.

Soweit so normal – doch in diesem Jahr müssen Touristen deutlich tiefer in die Tasche greifen.

So haben sich nicht nur die Flüge nach Angaben des Portals „Check24“ um rund ein Viertel verteuert, auch die Hotels verlangen im Schnitt ganze zehn Prozent mehr. Von der Teuerung sind natürlich auch die Getränke nicht ausgenommen, so dass ein Liter Bier im berühmten Megapark Feierwütige in diesem Jahr beispielsweise mit 16,80 Euro gut einen Euro teurer zu stehen kommt als noch im Vorjahr.

Für alle, die es dennoch schaffen, sich einen Rausch anzutrinken, besonders wichtig zu wissen ist aber vor allem, dass die Behörden die Playa de Palma inzwischen zur „Sonderinterventionszone“ erklärt und dort im Zuge dessen für eine deutlich verstärkte Polizeipräsenz gesorgt haben.

Außerdem wurde das Gültigkeitsgebiet, in welchem vom von 1. April bis zum 1. Oktober bestimmte Sonderregeln gelten, um vier Straßen erweitert, die nun auch die Bierstraße sowie das Gebiet rund um den Megapark umfassen.

Folgendes gilt es dabei zu beachten:

Zutritt in Clubs und Discos wird nur Gästen ab 18 Jahren gewährt.

Wer zu betrunken ist oder sich bereits in der Warteschlange aggressiv zeigt, bleibt draußen. Wer sich drinnen nicht zu benehmen weiß oder Drogen konsumiert, muss außerdem mit einem Hausverbot in ALLEN Clubs rechnen, da sich die Lokale untereinander und mit der Polizei vernetzt haben.

Um Menschenansammlungen zu vermeiden, müssen die Bars und Diskotheken nun verpflichtend getrennte Ein- und Ausgänge haben und außerdem ihre Außenbereiche von der Straße abgrenzen.

Künftig sind auch bei All-inclusive-Angeboten nur drei alkoholische Getränke pro Mahlzeit erlaubt. Darüber hinaus darf nach 21:30 Uhr kein Alkohol mehr verkauft werden, Werbung dafür ist nicht generell nicht mehr erlaubt.

Angebote wie „Flatrate-Saufen“ sind ebenfalls verboten.

Aufblasbare Sexpuppen oder Handtücher mit anzüglichen Bildern sind untersagt, ebenso Hütchenspiele oder das Anbieten von Massagen am Strand. Wer bei fahrenden Straßenhändlern einkauft, macht sich darüber hinaus strafbar.

Starke Ruhestörung und Belästigung sind natürlich ebenso untersagt, wie Sex in der Öffentlichkeit, Wildpinkeln oder das Hinterlassen von Unrat.

Wird man beim Brechen dieser Regeln erwischt, werden mindestens 100 Euro Strafe fällig – bei schweren Verstößen drohen sogar Bußgelder bis zu 3.000 Euro.

Quelle: t-online.de