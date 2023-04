Kurioses Hochdruckreiniger-Experiment: Tüftler will mit Wasserstrahlen abheben – Man kann es negativ sehen, von Klischees sprechen, doch keine kluge Studie kann die Beobachtungen aus dem Alltag eines Handwerkers oder Heimwerkers widerlegen: Gibt man manchen Männern Werkzeuge in die Hand, erwacht das Kind in ihnen. Dann werden die gefährlichsten Maschinen und Handwerkzeuge für kuriose (Selbst-)Experimente zweckentfremdet. Nehmen wir zum Beispiel den Hochdruckreiniger. Der Druck auf den Wasserstrahl bringt einen auf Ideen. Die Folgende schießt den Vogel ab.

Marvel-Filmfans kennen den Film, der ein ganzes Filmuniversum auslöste. Im allerersten „Iron Man“ wird Tony Stark zusammen mit einem anderen Mann von Terroristen gefangengenommen. Um sein Leben zu retten und zu verhindern, dass ein Schrapnell in seinem Herzen ihn tötet, erfindet der Waffenmogul Stark den „ARK-Reaktor“. Das Mini-Kraftwerk auf seiner Brust treibt auch den späteren Anzug an, der mit einer neuartigen Antriebstechnologie ausgestattet ist:

Den Repulsor-Schubdüsen.

Wohl jeder Fan kennt die ikonischen Szenen, in denen Iron Man ab diesem Zeitpunkt auf unnachahmliche Weise mit ausgestreckten Händen und Beinen auf diesen Düsen über dem Boden schwebt. Wenn er nicht gerade mit Höchstgeschwindigkeit durch die Luft fliegt. Im Netz kursieren Fake-Videos, in denen dieses Schweben mit Hochdruckreiniger-Lanzen imitiert wurde. Wer sich fragt, was der kuriose Aufhänger mit dem Inhalt des Videos zu tun hat, der hat den Vorspann vom Kanal „I did a thing“ nicht gesehen.

Unser harmloser „Iron Man“-Vergleich war der erste Gedanke, den wir beim Anblick eines Hochdruckreinigers hatten …

Der Tüftler hat eine gänzlich andere, nicht jugendfreie erste Idee, was man mit dem Teil veranstalten könnte – und leidet einen Schnitt später unterhaltsam gestellt. Tatsächlich aber dreht sich sein Video mit dem Titel „Wie viele Hochdruckreiniger braucht man zum Fliegen?“ um diese Frage rund um die genannten Fakes. Geht es? Oder geht es nicht? Kann man so abheben? Wer die Jetskis mit Aufsatz aus dem Urlaub kennt, weiß, dass man mit einem entsprechend starken Wasserstrahl von einem speziellen Rucksack oder einer Fußplatte einige Meter abheben kann. Ein Riesenspaß.

Aber geht das überhaupt mit den Lanzen von Hochdruckreinigern, oder ist das zu absurd? Und falls ja: Wie viele benötigt man?

Diesen Fragen geht der Tüftler in knapp 16 unterhaltsamen Minuten auf den Grund.