Mann reinigt Kofferraum per Hochdruckreiniger

Kurioses Alltagsvideo: Mann reinigt Kofferraum per Hochdruckreiniger – Wir leben in bewegten Zeiten. Bewegt genug, dass einen ein unbedachtes Wort schon einmal teuer zu stehen kommen kann. Man nehme etwa unser kleines Portal: Weil wir ein Video brachten, das zeigte, wie eine junge Frau ihr E-Auto mit Benzin tankte, ereiferten sich einige – warfen uns „Sexismus“ vor. Doch wir sind ein egalitäres Portal: Hier also ein ebenso kurioses Video von einem Mann, der seinen Kofferraum reinigt – mit dem Hochdruckreiniger.

Besagtes Video seinerzeit hörte auf den Namen „VIDEO-KLASSIKER – BLONDINE VERSUCHT, TESLA MIT BENZIN ZU TANKEN“. Unschuldig, wie wir anno dunnemals waren, packten wir das Ding in die Kategorie „Fun“. Nun denn. Ob der Kerl aus dem jüngeren Video Spaß beim Autowaschen hatte, wissen wir nicht zu berichten. Wohl aber, dass er seine Aufgabe gründlich versieht.

Das Video zeigt eine Waschanlage in Neuseeland

Präziser: In Auckland, wie es unter der Videobeschreibung heißt. Die Aufnahmen setzen mittendrin ein: Wir sehen einen silbernen Kombi oder Wagon und den eifrigen Wäscher, der mit nacktem Oberkörper seine Arbeit verrichtet. Der Mann öffnet den Kofferraum, in dem mittig ein blauer Sack liegt. Da geht es schon los: Der Wäscher richtet die Lanze des Hochdruckreinigers zuerst auf die Gummidichtungen links, arbeitet sich dann einmal im Uhrzeigersinn um den Rand des Kofferraums vor.

Dann geht es in die Höhe, die Innenseite der Heckscheibe wird gesäubert. Es folgen Teile der Heckklappe, wobei der Mann immer wieder mit der Lanze Wasser ins Innere des Kofferraums jagt, die hinteren Seitenscheiben von innen mit dem Hochdruckreiniger bearbeitet. Die beiden Personen, die sein Vorgehen dabei auf Film bannen, fühlen sich jedenfalls prächtig unterhalten – ihr Gelächter aus dem Off spricht diesbezüglich Bände.