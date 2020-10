Kurioser Weltrekord-Versuch: Männer knacken Hunderte Walnüsse mit dem Kopf – Im Laufe seiner Geschichte war das Guinnessbuch der Weltrekorde alles andere als arm an ebenso faszinierenden wie packenden und mitunter höchst kuriosen Wettstreiten. Doch selbst nach den Maßstäben vieler Jahrzehnte unterhaltsamer Rekordversuche ist die Nummer hier immer noch etwas ganz Besonderes. Denn hier versuchen sich gleich zwei Männer an einem ungewöhnlichen Projekt: Die meisten Walnüsse mit dem Kopf zu knacken …

Für manchen Nussfan ist es das größte überhaupt, abends vor dem Fernseher ein paar leckere Walnüsse zu knacken – und manchmal sogar wichtiger, als sie zu essen. Es beschäftigt halt die Finger. Dabei verzichtet so mancher freiwillig auf den Einsatz der entsprechenden Gerätschaften, sondern trainiert lieber Hände und Finger damit, die widerspenstigen Container zu öffnen. Manche zerdrücken die Walnüsse etwa zwischen den Handflächen beider Hände.

Andere haben so starke Pranken, dass sie eine Walnuss mit nur einer Hand knacken können. Aber Walnüsse mit der Stirn aufschlagen, das können wohl nur die wenigsten. Oder wollen es … Doch zwei Männer sind genau dazu für diesen Guinness-Rekordversuch gegeneinander angetreten: S. Navin Kumar aus Indien und sein Gegner, der Pakistani Muhammad Rashid, wollten es wissen – und ihr mit Sicherheit jetzt auch. Also schaut euch diesen kuriosen Versuch an, so etwas habt ihr ganz sicher noch nie gesehen.