Mitfahrerinnen haben Sex in ihrem Auto: „Überforderte“ 18-Jährige rufen die Polizei – Zwei Frauen werden von zwei jungen Männern in einem Auto mitgenommen und am Ende muss die Polizei eingreifen. Die meisten werden sich nach diesem einen Satz bereits eine Meinung darüber gebildet haben, was passiert ist. Doch im folgenden Fall lief die Sache genau anders herum.

Tatsächlich waren es die beiden 18-jährigen Männer, die sich an einem Sonntagabend gegen 22 Uhr an der Tank- und Rastanlage „Frankenhöhe-Nord“ an der A6 hilfesuchend an eine Polizeistreife der Ansbacher Verkehrspolizei wandten, die rein zufällig vor Ort war.

Diese schilderten den Beamten folgenden Sachverhalt:

Über die Mitfahrzentrale hatten die beiden Allgäuer zwei Frauen in ihrem Wagen mitgenommen. Doch kaum eingestiegen, begannen die 26-Jährige und die 28-Jährige auch schon, sich zu betrinken.

Aber damit nicht genug: Kurz darauf zogen sich die Frauen auch noch aus, um sich – wie es die Polizei umschreibt – „sexuell auf der Rücksitzbank“ zu betätigen.

Die beiden freizügigen Mitfahrerinnen forderten Fahrer und Beifahrer auf, dem Stelldichein beizuwohnen, doch „damit war das Männer-Duo offenbar überfordert“, wie es vonseiten der Verkehrspolizeiinspektion Ansbach weiter hieß.

Also hielten die zwei an der nächsten Raststätte, um sich Hilfe zu holen.

Bei der Kontrolle fanden die Beamten im Gepäck der lediglich noch leicht bekleideten Frauen ein Druckverschlusstütchen mit einigen Gramm Haschisch.

Gegen die 26-jährige Leipzigerin wurde infolgedessen ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

