Kurioser Fall: Betrunkener Mann schläft mit falscher Frau – Kürzlich wurde am Amtsgericht Würzburg ein äußerst kurioser Fall verhandelt, der mit einer Geldstrafe für den Angeklagten endete. Der Lagerist war von einer Bekannten eingeladen worden, bei ihr zu übernachten, letztlich landete der aber im Bett einer vollkommen fremden Frau, die ihn dazu tragischerweise auch noch zunächst für ihren Ehemann hielt.

Der Vorfall ereignete sich im Mai des vergangenen Jahres nach einer durchzechten Nacht.

Im Vorfeld dieser hatte besagte Bekannte dem Mann eine Couch oder auch das Bett für die Nacht angeboten – je nachdem, was er brauche, wie es vielsagend hieß – und die Nachricht mit einem Zwinker-Smiley beendet. So zumindest geht es laut „Mainfranken.de“ aus einer Textnachricht der Frau hervor, die im Zuge dessen auch erklärte, ihren Schlüssel in einen Briefkasten vor der Wohnungstür deponiert zu haben.

Als der 48-Jährige dann schließlich 1,8 Promille intus hatte, machte er sich auf den Weg, fand den Schlüssel auch wie angegeben vor, dafür aber nicht auf Anhieb die richtige Etage.

Nicht nur erschwerte dabei ein Stromausfall im Hausflur die Orientierung, seltsamerweise schien der Schlüssel auch in das Schloss der Haustür zu passen, vor welcher der betrunkene Lagerist nun fälschlicherweise stand, so dass er die Wohnung einer fremden Person betrat.

In dieser schlief zu der Zeit eine Frau, die der 48-Jährige im Dunklen für seine Bekannte hielt. Also legte er sich zu ihr, um sie in der Hoffnung auf Geschlechtsverkehr auszuziehen und mit Küssen zu wecken. Die 33-Jährige glaubte zunächst, dass ihr Ehemann zu ihr unter die Decke gekrochen sei, und erwiderte die Intimitäten.

Und so kam es dann, dass die beiden tatsächlich Geschlechtsverkehr miteinander hatten.

Als sie den Mann währenddessen „Hase“ nannte und er mit „Sandra“ antwortete, flog der Irrtum zum Entsetzen der Beteiligten auf. „Da hab' ich ihn runtergeschubst und das Licht angeknipst. Er stand nackt vor mir. Das war dann mein Alptraum“, zitiert „Bild“ die Aussage der Frau vor Gericht.

Daraufhin habe sie ihren echten Ehemann zur Hilfe gerufen, der mit einigen seiner Freunde sofort herbeieilte, um den Betrunkenen krankenhausreif zu schlagen.

Das Verfahren wegen eines sexuellen Übergriffes wurde letzten Endes gegen eine Auflage von 2.400 Euro eingestellt, die der Angeklagte binnen sechs Monaten an das Opfer zu zahlen habe. Wie „Mainfranken24“ berichtet, habe die Staatsanwaltschaft dabei „eine Verkettung ungünstiger Zufälle“ angeführt.

„Das ist für die Geschädigte natürlich furchtbar“, zitiert „Bild“ wiederum die Staatsanwaltschaft. „Aber auch der Angeklagte ist ein Opfer, weil er vom dazugerufenen Ehemann der Frau und dessen Freunden schwer verprügelt wurde.“

Ungeklärt bleibt, weshalb der Schlüssel in die Türen zweier verschiedener Wohnungen passte.

Quellen: mainfranken24.de , focus.de