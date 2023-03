Kuriose Strategie gegen Klima-Kleber?: München erlässt „Sekundenklebertransportverbot“– Derzeit sind sie in aller Munde, die sogenannten Klima-Aktivisten, welche nahezu täglich und nach drei krisenreichen Jahren Teilen der Bevölkerung im Berufsverkehr zusetzen. Tonfall und Handlungen entnervter (Berufs-)Kraftfahrer eskalieren zusehends. Nun hat man in München mit einer ungewöhnlichen Maßnahme auf sieben der „Klimakleber“ reagiert: Die Stadt erließ eine Maßnahme, welche so als Kettenwort wohl nur in der deutschen Sprache möglich ist: ein „Sekundenklebertransportverbot“. Der Verstoß dagegen könnte teuer werden. Theoretisch.

Eine Zuwiderhandlung der sogenannten „Aktivisten“ gegen die amtliche Anordnung soll mit 1.000 Euro zur Kasse gebeten werden. Doch wie ein Artikel bei der „Süddeutschen Zeitung“ betont, sind sämtliche beteiligten Gruppierungen letztlich vor allem am Klimaschutz interessiert. Genannt werden die Aktivisten, die Polizei sowie das Kreisverwaltungsreferat, kurz KVR. Es kommt nämlich zu einer Kollision der Schutzinteressen, sobald die eine der beteiligten Gruppen sich an die Straße klebt und damit das Verkehrsklima stört – Staus sind die Folge, bei denen wiederum Abgase ausgestoßen werden.

KVR unter grüner Führung

Auf Grundlage des Landesstraf- und Verordnungsgesetzes hat man beim grün-geführten KVR daher Anordnungen gegen die Klimaschützer anberaumt. Der Transport, das Mitführen sowie die Anwendung von Sekundenkleber und vergleichbaren Substanzen sind ihnen damit untersagt, wie der Artikel der „Süddeutschen“ erläutert. Die entsprechenden Bescheide wurden Klimaschützern zugestellt, unter ihnen ein gewisser Wolfgang Metzeler-Kick aus Regensburg. Letztgenannter ist Ingenieur für technischen Umweltschutz.

Metzeler-Kick erhielt demnach ein 13-seitiges Dokument, welches von einem Verwaltungsamtsrat unterschrieben war. Das KVR unterstreicht, dass es sich bei der Anordnung nur um eine mit befristeter Gültigkeit handele. Auch seien die 1.000 Euro keine Strafe, es handele sich bloß um ein Zwangsgeld. Eine Präventivmaßnahme, mit der man Straftaten durch „Klimakleber“ verhindern wolle. Auch will man demnach Gefahren für Unbeteiligte, „insbesondere durch Störung des Straßenverkehrs“, abwenden.

Im KVR ist man überzeugt:

Das Sekundenklebertransportverbot soll deshalb so eine sinnige Sache sein, weil es sich gegen die einschlägig bekannten Aktivisten richte. Zugleich schränke es aber nicht deren Meinung- und Versammlungsfreiheit ein, schaffe somit einen Ausgleich zwischen Aktivisten und der Stadtgesellschaft. Es ist dabei die Polizei die zuständige Behörde, welche die Vorschläge unterbreitet, wem das KVR eine solche Anordnung zukommen lassen sollte.

Entsprechende Fotos samt Namensliste von möglichen Personen, in der „Süddeutschen“ pointiert „Sekundenklebertransportverbotsverstoßende“ genannt, sollen Polizeibeamte jedoch nicht erhalten. Ein Sprecher der Behörde bestätigte dies. Das Verbot werde nur bei Aktionen angewendet, zweimal sei dies bisher der Fall. Einer von ihnen: Der eingangs erwähnte 48-jährige Wolfgang Metzeler-Kick, der bereits öffentlich verkündet hat, gegen das Verbot zu verstoßen.

Aussagen im Radio

Metzeler-Kick zufolge würde dieser es vorziehen, über den aktuellen Klimabericht zu sprechen, weil dieser das Desaster auf den Punkt bringe, wie er beim Sender „Radio Laura“ erläuterte. In der Sendung gab er auch an, bereits eine Tube Kleber in der Hand zu halten, welche er zum Sender transportiert habe und auch wieder wegzutransportieren gedenke. Per Fax an seinen Rechtsanwalt habe ihm das KVR den Bescheid am 27. Februar zugestellt, gültig für drei Monate. Als Begründung in dem Schreiben werden zehn Straßenblockaden genannt, an denen Metzeler-Kick beteiligt gewesen sein soll.

Mögliche Anordnungsmaßnahmen erhielt der Ingenieur für technischen Umweltschutz gegen eine Bescheid-Gebühr von 150 Euro ebenfalls. Demnach müsse der Polizei mindestens sechs Stunden vor einem gewünschten Klebertransport dieser „angezeigt“ werden. Ein entsprechendes Formblatt dafür gebe es laut einem Polizeisprecher nicht, man solle einfach auf eine Inspektion gehen, es gebe „keinen formalisierten Workflow“.

Quelle: sueddeutsche.de