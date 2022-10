Kurios: Bikini-Tänzerinnen räkeln sich sexy vor Kindern im Pool – Derzeit sorgt ein Video im Netz für hitzige Diskussionen, in dem zu sehen ist, wie sich zwei Frauen in knappen Bikinis vor einer Kamera offensiv aufreizend inszenieren. Nun sind quasi nackte Frauen, die mit ihren Brüsten wackeln und twerken nichts Ungewöhnliches, allerdings haben sich diese beiden Exemplare als Drehort einen Hotelpool ausgesucht, in dem ein Haufen Kinder vor sich hin planscht.

Das auf dem Instagram-Kanal „@InfluencersInTheWild“ veröffentlichte Video ging rasch viral und zog eine Debatte nach sich, in welcher die Rechtmäßigkeit derartiger Aktionen in Frage gestellt wird.

Denn Vielen gehen die sexy Posen der beiden Frauen vor den Augen der spielenden Kinder zu weit, obgleich diese von dem Geschehen in Hintergrund offenbar herzlich unbeeindruckt scheinen.

So schreib eine Nutzerin: „Die beiden arbeiten am Kinder-Schwimmbecken an ihrem OnlyFans-Content … stilvoll. Rettet die Kinder!“ Dass alleine diese Aussage bereits über 1.300 Likes erhielt, beweist, welch weite Kreise das Thema mittlerweile gezogen hat.

Viele weitere kritische Äußerungen stimmen in den Tenor ein, sprechen von „vulgärem Verhalten“ oder nennen die Tanzeinlage der Frauen „nuttig“ oder sogar „beängstigend“.

Die Bikini-Tänzerinnen erhalten allerdings auch Zuspruch.

So seien derartige Bikinis in Südamerika ganz normal: „Wenn ihre Pobacken nur ein kleines bisschen mehr bedeckt wären und sie nicht solche Kurven hätten, dann hätte niemand ein Problem damit.“

Andere weisen darauf hin, dass Kindern so etwas komplett egal sei: „So reagieren sie meistens, bis irgendjemand eine große Sache daraus macht.“

Bislang ist unbekannt, um wen es sich bei den beiden Frauen handelt und für welches Format sie sich in sexy Posen geschmissen haben.

