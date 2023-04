Kurios: Pinkelnder Mann von fliegender Kuh getötet – Im Laufe eines jungen Lebens erhält man von seinen Eltern oder Erziehungsbeauftragten normalerweise einen ganzen Katalog an guten Ratschlägen bezüglich der eigenen Sicherheit. Das fängt an mit „Zieh dir eine Jacke an, es ist draußen kalt“ und hört mit „Gehe nur bei Grün über die Ampel“ noch lange nicht auf.

Dass man sich beim Pinkeln vor fliegenden Kühen in Acht nehmen soll, erklärt einem jedoch keiner.

Zugegeben, unsere Einleitung liest sich im ersten Moment cartoonesk ulkig, tatsächlich verbirgt sich dahinter aber ein tragisches Unglück, welches sich kürzlich südlich der indischen Hauptstadt Neu-Delhi zugetragen hat.

Einem Bericht des Magazins „Outlook“ zufolge begann alles damit, dass ein Elektriker aus der Großstadt Alwar eine Pinkelpause einlegte, die er den Bahngleisen einzulegen gedachte.

Dass er mit der Wahl des Ortes für sein Geschäft einen fatalen Fehler gemacht hatte, konnte er zu diesem Zeitpunkt noch nicht ahnen.

Während er der Natur freien Lauf ließ, überquerte nämlich etwa 30 Meter von ihm entfernt eine Kuh die Schienen. Auch das in dem Land als heilig geltende Tier hatte eine falsche Wahl getroffen, bemerkte dieses doch den Zug nicht, der gerade angerauscht kam.

Das Unheil nahm seinen Lauf, als der Zug das Tier voll erwischte. Es kam zu einem Zusammenprall, der die Kuh durch die Luft schleuderte – ganze 30 Meter … und infolge eines fast schon kosmisch zu nennenden Zufalls direkt auf den Mann, der da gerade pinkelnd am Gleis stand.

Dem Bericht zufolge war die Kuh bereits nach dem Unfall mit dem Zug direkt tot, während der Elektriker zunächst etwas mehr Glück gehabt haben soll – doch auch er erlag kurz darauf im Krankenhaus seinen Verletzungen.

Quellen: outlookindia.com , tag24.de