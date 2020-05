Kurios: Mutter & Tochter (19) duschen täglich zusammen – Viele Familien zelebrieren gemeinsame Rituale. Doch wohl nicht alle wie diese: Eine 55-jährige Mutter hat offenbart, täglich mit ihrer 19-jährigen Tochter gemeinsam unter der Dusche zu stehen.

In dem Format „Mothered“ des Senders TLC offenbarten Mutter Mary aus Jensen Beach in Florida und Tochter Brittani, wie nahe sie sich stehen. Dabei geizt das Format nicht mit Einblicken in die gemeinsamen Duschrituale der beiden.

Auch wenn viele Zuschauer den Anblick als kurios bis fragwürdig erachten, betont Mary, die ihrer Tochter die Haare während des gemeinsamen Durchgangs wäscht, dass es ultimativ Brittanis Wohlergehen dient:

„Ich habe mit Brittani geduscht und ihr geholfen, seit sie fünf ist“, betont die 55-Jährige. In einem Interview mit der „New York Post“ geht sie näher auf das bizarr wirkende Ritual ein. Als Kind litt Brittani demnach unter schweren Panikattacken, laut Mary wahrscheinlich ausgelöst durch das heiße Wasser.

Darum stieg die Mutter nach eigener Auskunft zu ihrer Tochter in die Dusche, um sie zu beruhigen. Seitdem ist das Ganze zu einem häufigen, oft täglichen Ritual für das Gespann geworden. Brittani nennt es eine „spirituelle Verbindung“. Sehr zum Leidwesen von Marys Freund Frank – der wünscht sich, dass Brittani endlich auszieht.

Mary will davon nichts hören, in der Sendung betont sie: „[Das Duschen] hat mir einige Beziehungsprobleme beschert, aber er muss es akzeptieren. So ist es eben. Er weiß, dass ich ihn liebe. Aber meine Tochter liebe ich mehr – sie ist mein Leben.“

Quelle: LADbible