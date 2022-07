Kurios: Mann wird an nur einem Tag drei Mal verhaftet – Jeder von uns kennt diese Tage, an denen einfach nichts gelingen will, und sich ein Missgeschick an das nächste reiht. Derartige Geschichten machen sich immer ganz gut als Gesprächsthema auf einer Party, doch ein 28-jähriger Däne würde uns allen mit seiner Story wohl die Show stehlen.

Der Mann wurde nämlich an nur einem einzigen Tag gleich drei Mal verhaftet – und das wegen völlig absurder Taten.

Wer so etwas vollbringen möchte, muss natürlich früh aufstehen. Und so begann die wilde Fahrt bereits um 1.55 Uhr, als der Mann zunächst im Rahmen einer Routine-Kontrolle von der Polizei festgenommen wurde. Der Lokalzeitung „Ekstrabladet“ zufolge, wurde er nämlich von einem Gerichtsvollzieher per Haftbefehl gesucht.

Um 9.35 Uhr wurde der Däne dann dem Richter vorgeführt und durfte anschließend wieder gehen.

Seine neu gewonnene Freiheit nutzte er damit, seinen Rucksack gegen 11 Uhr in einem kleinen Supermarkt der Kette 7eleven im Bahnhof Nykøbing Falster mit nicht näher genannten Produkten vollzustopfen, und sich – ohne dafür zu bezahlen – aus dem Staub zu machen.

Dumm: Erst kurz danach fiel ihm auf, dass er sein Smartphone in dem Laden vergessen hatte, nachdem er es dort an einem Kabel aufladen wollte.

Also eilte er zurück, nur um dort von der Polizei empfangen und abermals festgenommen zu werden.

Eine Anzeige wegen Ladendiebstahls später, erreichte die Polizei gegen 16.18 Uhr dann die Nachricht, dass ein Mann auf einem Moped über einen Badesteg im 20 Kilometer entfernten Stubbekøbing gedonnert sei, der eine Handaxt bei sich trage und diese einigen Jungen gezeigt habe.

Also machten sich die Polizisten flugs auf und trafen dabei abermals auf den 28-Jährigen, in dessen Rucksack auch tatsächlich besagte Handaxt sichergestellt werden konnte. Die Axt wurde beschlagnahmt, eine Anzeige wegen Waffenbesitzes aufgenommen und der Mann wieder auf freien Fuß gesetzt.

Angeblich soll er ohne weitere Anzeigen durch den restlichen Tag gekommen sein … aber das heißt natürlich nicht zwangsläufig, dass er sich nicht doch noch mehr zu Schulden hat kommen lassen. Wundern würde es uns jedenfalls nicht.

Quellen: stern.de , ekstrabladet.dk