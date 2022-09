Kurios: Mann täuscht eigene Entführung vor – Es sind Geschichten, die nur das Leben schreibt, wobei die Folgende schon ziemlich kurios ist. Es geht nämlich um einen Mann, der aus Angst vor seiner Freundin vortäuschte, entführt worden zu sein. Genauer gesagt versprach er seiner Partnerin, nicht zu lange am Abend fortzubleiben.

Das klappte allerdings so überhaupt nicht, feierte er doch die ganze Nacht fröhlich durch. Danach plagte ihn wohl ein dermaßen schlechtes Gewissen, dass er aus Angst vor der Reaktion seiner Freundin eine überaus wilde Idee hatte. So ging er nicht etwa nach Hause, um sich zu erklären, sondern zur örtlichen Polizeiwache der Guardia Civil.

Bekloppte Idee mit wilder Geschichte

Dort zeigte er dann seine eigene Entführung an. Nach Angaben der Polizei-Pressemitteilung soll der Mann auf der Wache angegeben haben, dass ihn vier Männern gegen seinen Willen in ein Auto gezerrt hätten. Diese hätten ihn dann irgendwann zwischen Palma de Mallorca und Alcúdia freigelassen. Die unbekannten Täter sollen auch seine Kopfhörer gestohlen haben. Der Mann gab folglich an, erst wieder so spät in der Stadt gewesen zu sein, da er ja den ganzen Weg zurücklaufen musste.

Die Polizei untersuchte den Fall zwar, fand aber nichts, was auf eine Entführung sprach. Zudem äußerten die Beamten den Verdacht, dass sich der verzweifelte Mann diese Geschichte nur ausgedacht habe. Daraufhin gestand der Mann der Polizei, dass seine Story wirklich nur erfunden war. Jetzt droht ihm ein Bußgeld wegen einer Falschaussage. Zurück bleibt er dann mit seiner Freundin, die das Ganze sicher noch weniger witzig findet als seine eigentliche Partynacht.

