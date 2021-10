Kurios: Flugzeug überschüttet Mann im Garten mit Fäkalien: Es gibt Ereignisse im Leben, die einen maximalen Ekelfaktor aufweisen. So auch für einen Mann aus dem Süden Englands, der einen widerlichen Horror durchmachen musste. Der arme Kerl aus der Stadt Windsor in der Grafschaft Berkshire stand nämlich nichtsahnend in seinem Garten, als es vom Himmel Fäkalien regnete und sowohl er als auch die gesamte Umgebung damit bespritzt wurden.

Der Verursacher: Ein Flugzeug, dass seine komplette Ladung Fäkalien über dem bemitleidenswerten Mann abwarf. Laut der britischen Zeitung „Manchester Evening News“ ereignete sich das Horror-Ereignis bereits Mitte Juli 2021, wurde aber erst jetzt publik, nachdem der Vorfall auf einer Stadtratssitzung zum Thema wurde.

„Sein ganzer Garten, die Gartenschirme und er selbst waren bedeckt.“

Die dafür zuständige Stadträtin Karen Davies zum Fäkalien-Unglück und dem über und über mit Exkrementen eingesauten Mann: „Sein ganzer Garten, die Gartenschirme und er selbst waren bedeckt.“

Davies weiter: „Ich weiß, dass es jedes Jahr eine Reihe von Vorfällen mit gefrorenen Abwässern aus Flugzeugen gibt. Aber dieses war nicht gefroren und sein ganzer Garten wurde auf sehr unangenehme Weise bespritzt. […] Er war zu der Zeit im Garten, also eine wirklich schreckliche, furchtbare Erfahrung. […] Hoffentlich passiert so etwas nie wieder einem unserer Bewohner.“

Chance läge bei eins zu einer Milliarde

Es äußerte sich auch John Bowden, der Stadtrat für Eton und Castle, der das extrem warme Wetter an jenem Tag dafür verantwortlich machte, dass es die Fäkalien in flüssiger Form bis zum Boden schafften. Er sprach auch davon, dass die Chance, dass so etwas passieren würde, bei „eins zu einer Milliarde“ liege.



Stadträtin Davies sagte bezüglich möglicher Folgen, dass der betroffene Anwohner sich dazu entschieden habe, keinen Versicherungsanspruch geltend zu machen. Davis: „Offensichtlich wollte er das nicht wegen ein paar Gartenschirmen tun, um seine Prämie in die Höhe zu treiben, also musste er es einfach so hinnehmen:“

Da möchte man dem armen Mann am Ende eigentlich nur zurufen: „Wer bis zum Hals in Scheiße steckt, sollte den Kopf nicht hängen lassen!“ Zumindest wurde nun die zivile Luftfahrtbehörde um eine Stellungnahme gebeten.

Quelle: travelbook.de