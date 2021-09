Angestellte rechnet per Lautsprecher mit Vorgesetzten ab

Kündigungs-Video geht viral: Angestellte rechnet per Lautsprecher mit Vorgesetzten ab – Wenn man seinen verhassten Job schon kündigt, dann kann man das auch gleich im ganz großen Stil tun. Das zumindest dachte sich wohl eine Mitarbeiterin eines Walmart-Stores aus Lafayette im US-Bundesstaat Louisiana und griff zum Lautsprecher, um sämtliche Kunden und Mitarbeiter an ihrem Abgang sowie den Gründen dafür teilhaben zu lassen – dank des dazugehörigen Videos außerdem auch eine virale Menge an Zuschauern auf den Social-Media-Kanälen.

Bath McGrath hatte fünf Jahre ihrer 28 Lenze für Walmart gearbeitet, bis ihr schließlich der Kragen platzte.

Sie fasste den Entschluss, zu kündigen, wollte ihren Arbeitgeber aber nicht einfach so davonkommen lassen. Also legte sie ihr Smartphone bereit, um die Aktion zu filmen, und schnappte sich das Mikrofon der Lautsprecheranlage des Ladens, um eine Schimpftirade vom Stapel zu lassen, die sich gewaschen hat.

„Aufgepasst Walmart-Kunden und Mitarbeiter. Ich bin Beth aus der Elektronikabteilung und arbeite seit fünf Jahren hier im Walmart“, beginnt die 28-Jährige. „Was ich sagen kann, ist, dass wir alle unterbezahlt und überbeschäftigt sind. Die Anwesenheitsregeln sind völliger Mist. Wir werden vom Management und den Kunden jeden Tag schlecht behandelt. Und wenn wir ein Problem damit haben, wird uns gesagt, dass wir ersetzbar sind.“

Nachdem McGrath anschließend die andauernden Lügen und Manipulationen angeprangert hat, legt sie erst so richtig los:

„Diese Firma behandelt ältere Mitarbeiter wie Scheiße. An Jarred, unseren Manager: Du bist ein Perverser. Greta und Kathy, ihr solltet euch was schämen, wie ihr die Angestellten behandelt. Ich hoffe, ihr sprecht nicht so mit euren Familienmitgliedern, wie ihr mit uns redet.“

Mit einem Nachdrücklichen „Fxxx das Management und fxxx diesen Job – ich kündige!“, beendet McGrath ihren verbalen Amoklauf – und lässt das offenbar arg toxische Arbeitsklima endgültig hinter sich.

Sie selber sollte später auf ihrem Facebook-Profilzu Protokoll geben, davon überrascht gewesen zu sein, dass ihr Video viral ging und sie aus dem ganzen Land größtenteils positive Rückmeldungen dazu erhalten hat.

„Ich wollte eigentlich keinen großen Wirbel machen. Ich habe es nur auf Facebook gestellt, um meinen ehemaligen Mitarbeitern eine Stimme zu geben. Ich bin so dankbar für all die Unterstützung, die ich bekomme. Ich bin sprachlos.“

Vonseiten des Walmart-Managements gibt es bislang noch keinen Kommentar.

Quelle: berliner-kurier.de