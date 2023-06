Kündigung möglich: Was man von der Arbeit nicht mitnehmen sollte – Das Szenario ist bekannt, entweder war man selbst schon mal beteiligt, oder man hat es Kollegen tun sehen: Jemand steckt auf der Arbeit einfach Büroklammern, Briefumschläge, einen Stift oder eine Rolle Toilettenpapier ein. Andere benutzen ohne Rücksprache mit dem Chef den Drucker des Unternehmens, um private Papiere auszudrucken. Doch was davon ist eigentlich erlaubt? Und wie steht es, wenn man sich Dinge von der Arbeitsstelle ausleiht?

Beim Verbraucherportal von „Chip“ wird erläutert, dass die Regel im ersteren Fall eigentlich sehr einfach ist, liefert einen entsprechenden Vergleich: Niemand käme auf die Idee, den Monitor des Arbeitsrechners oder den Trennschleifer von der Baustelle einfach einzuräumen, geschweige denn, den Betonmischer des Bauunternehmens, bei dem man tätig ist, auf einen Anhänger zu laden und mit heimzunehmen. Gleiches trifft genauso für Klammern, Toilettenpapier, Stifte oder Radiergummis zu:

All das ist Firmeneigentum.

Unabhängig davon, wie wertlos oder winzig etwas erscheinen mag – es darf nicht mitgenommen werden. Wer dagegen verstößt, begeht Diebstahl. Ein Grund für eine Kündigung. Gleiches gilt für Verbrauchsmaterialien wie Druckertoner oder das Papier. Auch diese werden vom Unternehmen bezahlt und bereitgestellt, sind somit Eigentum der Firma. Der Artikel von „Chip“ schränkt jedoch ein, dass hier die Individualsituation einfließt – entsprechende Arbeitsgerichtsurteile liegen demnach vor.

War jemand jahrzehntelang beschäftigt und hat gute Arbeit geleistet, ohne negativ aufzufallen, verliert er erfahrungsgemäß innerhalb des Sinnes der Verhältnismäßigkeit nicht gleich den Beruf, weil er ein paar Büroklammern eingepackt oder die heimische Steuererklärung am Firmenrechner ausgedruckt hat. Solche Urteile sind jedoch kein Freifahrtschein, sondern zeigen lediglich juristische Erfahrungswerte auf, wie der Artikel von „Chip“ betont.

Doch was lässt man am häufigsten mitgehen?

Vor einigen Jahren wurde eine repräsentative Studie durchgeführt, wer bereits am Arbeitsplatz lange Finger gemacht hat – und was dabei geklaut wurde. Dabei offenbarte sich, dass jeder vierte Berufstätige gelegentlich etwas am Arbeitsplatz klaut. Am häufigsten wurden dabei mit 51 Prozent Schreibgeräte genannt, auf Platz zwei findet sich Papier (27 Prozent), dicht gefolgt von Büroklammern (26 Prozent). Umschläge machen immerhin noch 22 Prozent aus, Klebstoffe 13 Prozent.

Und wie steht es um Leihgaben?

Wohl kaum jemand käme auf die Idee, winzige Verbrauchsgüter, die über allem Überfluss zu haben sind, zu leihen. Doch was ist mit bestimmten Spezialgerätschaften oder Werkzeug, das nur Fachleuten zur Verfügung steht? Darf man Bürofahrzeuge für Umzüge oder private Tätigkeiten leihen? Der Reflex aus dem Alltag liegt nahe, einfach „Ja“ zu sagen, jeder kennt wohl Situationen, in denen der firmeneigene Lieferwagen vom Chef an den Kollegen ausgegeben wurde.

Doch auch hier gilt, Vorsicht walten zu lassen: Erstens lautet das Stichwort „vom Chef“ – eigenmächtig etwas zu leihen, könnte rasch als Diebstahl von Firmeneigentum gewertet werden. Daher sollte man stets mit Vorgesetzten sprechen. Im Vertrauensverhältnis genügt hier zwar ein mündliches O. K., sich den leihweisen Erhalt von Firmeneigentum schriftlich bestätigen zu lassen. Sorgt allerdings für mehr Sicherheit. Ideal ist hier eine E-Mail, auf die man im Zweifel verweisen kann.

Auch herrscht hier kein Gewohnheitsrecht vor:

Nur weil andere Kollegen dauernd etwas mitnehmen, muss das nicht für jeden in der Firma erlaubt sein. Ebenso sollte man nicht davon ausgehen, dass man bei einem erlaubten Leihen in Zukunft immer wieder einfach auf dieses pochen darf. Überdies gilt: Wird das geliehene Firmeneigentum beschädigt oder geht gar in die Brüche, haftet der Ausleiher.

