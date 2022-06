Kryptowährung: Saturn führt Bitcoin-Automaten ein – Die deutsche Elektronik-Fachmarktkette MediaMarkt Saturn Deutschland hat jetzt ein innovatives, sechsmonatiges Pilotprojekt in ihren Saturn Märkten gestartet. So hat man an den Standorten Saturn Köln Hohe Straße, Saturn Frankfurt Zeil sowie im Markt Saturn Dortmund City Bitcoin-Automaten aufgestellt, um den kundenorientierten Service zu erweitern.

Mit diesem Pilotprojekt zusammen mit dem Kooperationspartner Kurant will Saturn außerdem den Einstieg in die Welt der Kryptowährung möglichst verbraucherfreundlich gewähren. Somit können in den nächsten sechs Monaten Kundinnen und Kunden an den Automaten Euro-Scheine gegen die beiden populären Kryptowährungen Bitcoin oder Ethereum umwandeln und direkt auf ihre digitale Wallet laden.

Einfacher Weg zu eigenen Bitcoins

Um seine eigenen Bitcoins zu erhalten, benötigt es nur wenige Schritte. Man startet demnach mit einer einmaligen Erstregistrierung auf der Seite www.kurant-btm.de/registerde. Im Anschluss daran lädt man die Wallet-App auf sein Smartphone. Nun kann man zum jeweiligen Bitcoin-Automaten gehen, wo man den gewünschten Betrag wählt.

Die App erstellt daraufhin einen QR-Code, der dann wiederum am Automaten eingescannt wird. Jetzt zahlt man den Wunschbetrag in bar ein, der dann in den entsprechenden Bitcoin-Betrag umgewandelt und dem digitalen Wallet gutgeschrieben wird. Christian Stephan, Head of Innovation Research bei der MediaMarktSaturn Retail Group zum Pilotprojekt:

„Die Nachfrage nach Kryptowährungen ist enorm“

„Die Nachfrage nach Kryptowährungen ist enorm – gerade unsere technikbegeisterten Kunden haben an Bitcoin und Co ein großes Interesse. Die Bitcoin-Automaten passen deshalb perfekt in unser Service-Portfolio. Egal ob Krypto-Profi oder Neueinsteiger, wir bieten unseren Kunden mit den Automaten von Kurant einen einfachen und schnellen Weg, um während ihres Einkaufs nebenbei Bitcoins zu kaufen. Das hat großes Potenzial, denn auf über 80 Millionen Einwohner in Deutschland kommen aktuell gerade einmal rund 40 Automaten für Kryptowährungen.“