Kryptowährung 2023: So beurteilen Experten die Entwicklung des Bitcoin-Kurses – Nach einem zunächst schier unaufhaltsamen Aufstieg, stürzten die Kurse von Kryptowährungen im letzten Jahr reihenweise in die Tiefe und auch die Insolvenz der Kryptobörse FTX sorgte bei Anlegern für graue Haare. Wie es mit Bitcoin und Co. weitergehen wird, ist fraglich und sorgt auch unter Experten für gemischte Urteile.

So blickt der Silicon-Valley-Investor Tim Draper beispielsweise recht optimistisch in die Zukunft. Seiner Meinung nach werde der Bitcoin-Kurs bereits bis Juni 2023 wieder auf 250.000 US-Dollar ansteigen.

Um den Wert besser einordnen zu können: Am 3. Januar lag der Kurs bei gerade einmal 16.716 Dollar.

Draper stützt seine Hoffnungen dabei darauf, dass der Bitcoin zunehmend im Handel Einzug erhält und vor allem auch Frauen investieren.

Düsterer fallen die Prognosen des Investors Mark Mobius aus, der dem Bitcoin bereits 2022 einen Sturz auf 10.000 Dollar vorhergesagt hatte. Zwar wurde es am Ende nicht ganz so dramatisch, aus Mobius‘ Sicht handelt es sich dabei aber nur um einen Aufschub, bis es 2023 dann doch noch so weit sein werde.

Als Gründe für seine Einschätzung nennt er die steigenden Zinsen und die allgemein restriktivere Geldpolitik der US-Notenbank.

Auch das britische Finanzunternehmen Standard Chartered sieht noch dunklere Wolken am Bitcoin-Himmel aufziehen. Hier sagt man im schlimmsten Fall sogar einen Absturz auf 5.000 Dollar voraus. Eric Robertsen, Forschungsleiter bei Standard Chartered, erklärt:

„Immer mehr Kryptofirmen und -börsen finden sich mit unzureichender Liquidität wieder, was zu weiteren Konkursen und einem Zusammenbruch des Vertrauens der Anleger in digitale Vermögenswerte führt.“

Das Urteil der Finanzprofessorin Carol Alexander von der Universität Sussex pendelt sich irgendwo zwischen Aufschwung und Absturz ein.

Zwar hatte diese wie Mobius auch mit einem Absturz auf 10.000 Dollar im Jahr 2022 gerechnet, 2023 erwartet sie nun aber einen moderaten Aufschwung – im ersten Quartal geht es über die 30.000-Dollar-Marke, im dritten oder vierten Quartal dann auf 50.000 Dollar.

Gegenüber „CNBC“ erklärte sie „Wir werden ein oder zwei Monate mit stabilen Kurstrends erleben, die von Phasen mit Schwankungen und wahrscheinlich ein paar kurzlebigen Abstürzen unterbrochen werden.“

Dann gibt es aber auch wieder Experten, die sich gar nicht erst an Vorhersagen wagen.

So zum Beispiel Laith Khalaf, Finanzanalyst bei AJ Bel: „Wir könnten nächstes Jahr um diese Zeit hier sitzen und der Preis könnte bei 5.000 oder 50.000 Dollar liegen, das würde mich nicht überraschen, weil der Markt so stark von der Stimmung beherrscht wird.“

