Vitamalz und Schweppes ebenfalls betroffen: Krombacher erhöht Bierpreise – Der Preistornado, der derzeit durch Deutschland fegt, macht vor nichts Halt, und sorgt in so ziemlich jedem Bereich unseres Lebens für steigende Kosten. Auch Hersteller sind davon betroffen, was die Spirale immer weiter antreibt. Mittlerweile vergeht kaum ein Tag, ohne dass irgendwer Preiserhöhungen ankündigt – heute: Krombacher.

Nachdem die Radeberger Gruppe, Deutschlands größter Bierhersteller, bereits angekündigt hatte, die Preise weiter erhöhen zu wollen, zieht die Großbrauerei Krombacher nun nach.

Ein Sprecher des Unternehmens erklärte am Dienstag: „Wir haben unseren Kunden eine Erhöhung angekündigt zum 1. März 2023 über alle Produkte hinweg.“ Betroffen seien neben Bier von daher auch Vitamalz und die alkoholfreien Getränke der Marke Schweppes.

Die genaue Höhe der neuen Preise blieb Krombacher bislang schuldig.

Die Großbrauerei hatte bereits im April die Preise erhöht. Wie der Sprecher erklärte, sei die Kostenexplosion bei Energie und Rohstoffen Anfang des Jahres noch nicht abzusehen gewesen.

Fraglich bleibt, inwieweit die Einzelhändler bei den Preiserhöhungen mitziehen werden, geben sich Handelsriesen wie Edeka und Rewe dieser Tage doch recht kämpferisch, wenn es darum geht, die höheren Kosten an die Kunden weiterzugeben.

Zudem wird Bier in den Werbeprospekten oft als Aktionsprodukt aufgeführt. Ein Großteil insbesondere der großen Biermarken wird bei wöchentlichen Aktionen verkauft.

