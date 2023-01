Ana Maria Marković spielt als Stürmerin für den Schweizer Verein Grashopper Club Zürich. Bekannter als für ihre Fußballkarriere dürfte sie allerdings wohl als Influencerin sein. Mehr als 580.000 Follower hat ihr Konto auf Instagram, in den Medien wird vor allem über ihr Aussehen geredet. Etwas, das die 22-Jährige stört.

Im Gespräch mit der Schweizer Plattform „20 Minuten“ sagte Marković, dass ihr die Bezeichnung „schönste Fußballerin der Welt“ zwar gefalle – „sexy“ ihr aber einen Schritt zu weit gehe. Ein Artikel in Serbien bezeichnete die Kroaten „LADbible“ zufolge unlängst als „blonde Granate“. Dazu befragt, tat die Stürmerin ihre Meinung zum Label „sexy“ kund. Wörtlich sagte Marković:

„Ich mochte die Artikel, in denen ich als schönste Fußballerin oder eine der schönsten Fußballerinnen bezeichnet wurde, weil es mich glücklich macht, zu hören, dass ich schön bin. Aber dann erschienen Zeitungsartikel, in denen ich als der sexieste Fußballerin bezeichnet wurde. Das gefiel mir nicht. Auch wegen meiner Familie. Ich denke, man muss vorsichtig sein, was man über Leute schreibt … Aber insgesamt war es nicht so schlimm.“ Im Interview erläuterte sie, dass sie oftmals auf ihr Aussehen reduziert wird.

Viele Menschen hätten sich demnach unter falschen Vorzeichen an sie gewandt: „Viele Leute haben mir geschrieben und sich als Manager ausgegeben, und ich weiß genau, was sie von mir wollen. Sie haben mich nie Fußball spielen sehen und schauen nur auf das Äußere. Das finde ich sehr schade.“ Sie fuhr fort: „Ich finde, solche Leute sollten sich vorher informieren und sehen, was ich fußballerisch leisten kann. Viele haben mir auch das Gefühl gegeben, dass ich hübsch bin.

Und das nur, weil sie in den sozialen Medien etwas aus mir machen könnten und mit mir Geld machen wollen.“

Ana Maria Marković wurde unlängst in die kroatische Frauen-Nationalauswahl einberufen und ist sich sicher, dass es nicht an ihrem guten Aussehen liegt. Auf die Frage von „20 Minuten“ dazu antwortete sie: „Nein, mit der Nationalmannschaft selbst lief alles reibungslos. Sie haben mir ein professionelles Gefühl vermittelt und auch meine fußballerischen Leistungen anhand von YouTube-Videos studiert. Die Verantwortlichen des kroatischen Verbandes haben einen sehr guten Job gemacht.“

Die Frage, warum sie Kroatien beim Fußball den Vorzug vor ihrer Wahlheimat Schweiz gebe, wo sie einige Jahre gelebt hatte, beantwortete Marković: „Um ehrlich zu sein, habe ich nicht einmal den Schweizer Pass. Deshalb wäre es für mich im Moment nicht möglich gewesen, für die Schweiz zu spielen, auch wenn ich den Pass jetzt beantragen werde. Aber ich hätte mich trotzdem für Kroatien entschieden. Schon als Kind hatte ich immer ein Kroatien-Trikot an. Es bedeutet mir sehr viel, für dieses Land zu spielen.“

Quellen: ladbible.com , instagram.com/anamxrkovic