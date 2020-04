Krisenmanagment & Stabilität: Deutschland im internationalen Vergleich sehr weit vorn – Die Corona-Epidemie kostet viele Menschenleben und bedroht die wirtschaftliche Existenz unzähliger weltweit.

Einem Ranking zufolge sind wir in Deutschland vergleichsweise gut aufgestellt: Die Bundesrepublik gilt zurzeit als stabilstes und sicherstes Land in Europa und liegt im weltweiten Vergleich auf Platz zwei, direkt hinter Israel. Durchgeführt wurde der Ländervergleich von der Londoner Deep Knowledge Group (DKG).

Dies geht aus exklusiven Informationen von „Der Spiegel“ hervor. Die Analysten der DKG sammelten internationale Daten über Ausgangsbeschränkungen, Verstöße gegen diese, Ausstattung der Krankenhäuser und die jeweilige Testsituation in Bezug auf das Coronavirus. Die deutsche Regierung liegt demnach in Sachen Krisenmanagement ganz weit vorne, also bei der Mobilmachung rascher Hilfeleistungen ebenso wie bei der Funktion und dem Zusammenspiel von Krisenstäben.

Im europäischen Vergleich des Thinktanks DKG folgen die Schweiz und Österreich in Sachen Krisenmanagement, Italien und Spanien belegen die letzten Plätze

Im internationalen Vergleich zwischen 40 Ländern, darunter Industrienationen ebenso wie Entwicklungsländer, liegen vor allem ost- und südosteuropäische Länder wie Lettland, Slowakei und Slowenien am Ende des Rankings. Afrika und Südamerika blieben außen vor.

Die DKG arbeitet momentan an einem Vergleich zwischen 100 Staaten – die USA belegen demnach dort Platz 70. Neben Israel und Deutschland unter den zehn Ländern mit der besten Stabilität und Sicherheit: Südkorea, Australien und China.

DKG-Gründer und Datenexperte Dimitry Kaminsky erläutert:

„Deutschland hat im Vergleich zu den anderen Ländern derzeit das beste Sicherheits- und Stabilitätsranking in Europa und gehört auch weltweit zu den führenden Nationen in Sachen Krisenmanagement.“ Kaminsky betont: „Deutschland war angesichts seiner anfangs hohen Infektionszahlen äußerst effizient und hat eine weitere Ausbreitung der Krankheit erfolgreich gestoppt, ohne das Niveau anderer Staaten zu erreichen - dadurch wird Deutschland nach der Pandemie erhebliche wirtschaftliche Vorteile haben.“

In Krisenzeiten suchten Unternehmen laut Kaminsky nach einem Hort der Sicherheit

Andere Analysten seines Unternehmens fanden ebenfalls lobende Worte für die deutsche Regierung. Anastassia Lauterbach, KI- und Datenexpertin sowie Multiaufsichtsrätin der DKG:

„Deutschland steht als bevölkerungsreiches Land richtig gut da. Dass Israel vorn liegt, überrascht nicht, wenn man beachtet, dass das Land in einem permanenten Krisenzustand ist und sehr viel Erfahrungen mit Grenzschließungen und Ausnahmezuständen hat.“

Lauterbach betonte jedoch, dass das Ranking lediglich eine „Momentaufnahme“ darstelle, weil die Daten der Analysten laufend aktualisiert würden: Werden in Deutschland Fehlentscheidungen getroffen, so kann das Land im Bewertungssystem der DKG abrutschen.

Die Daten des Vergleichs dienten vor allem Unternehmen. Diese könnten damit auch während der Krise einschätzen, wo sowohl Risiken als auch Chancen für sichere Investitionen liegen. Ebenso könnten sich Länder von Nationen mit erfolgreichem Krisenmanagement anleiten lassen und profitieren, wie DKG-Chef Dimitry Kaminsky erläutert:

„Wir wollen mit den Daten auch zeigen, von welchen Ländern wir derzeit lernen können.“

Quelle: spiegel.de