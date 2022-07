Für immer auf hoher See, anstatt sein Leben auf Land zu verbringen. Das kann in Zukunft Realität werden: mit dem Kreuzfahrtschiff „MV Narrative“. Derzeit entsteht in Kroatien ein riesiger Meeresdampfer ganz nach dem Motto „Wohnen auf einem Kreuzfahrtschiff“.

Realisiert wird dies durch Storylines mit dem Bau der schwimmenden Wohngemeinschaft „MV Narrative“. Bereits 2024 soll das Schiff in See stechen, wobei dessen „Bewohner“ dann die Möglichkeit haben werden, entweder für einen längeren Zeitraum, aber eben auch dauerhaft auf dem Kreuzfahrtschiff wohnen zu können.

Teuerste Wohnung kostet sieben Millionen Euro

Die „MV Narrative“ bietet dafür voll möblierte Wohnungen. Diese luxuriösen Wohneinheiten sind mit bis zu vier Schlafzimmern und Studios ausgestattet. Zudem soll es auch zweistöckige Penthäuser auf dem Schiff geben. Während alle Wohnungen einen Kühlschrank besitzen, gibt es auch welche, die eine eigene Küche beherbergen. Der günstigste Preis liegt derzeit bei 350.000 Euro für eine Wohnung, die teuerste bei bis zu sieben Millionen Euro.

Zum Kaufpreis kommt dann noch eine sogenannte „Lebensgebühr“. Diese bewegt sich jährlich zwischen 56.800 und 175.000 Euro und deckt je nach Wohnungsgröße diverse Ausgaben ab wie für Lebensmittel oder die Wartung. Hohe Summen für ein dauerhaftes Wohnen auf See. Doch wer nicht kaufen will, kann auch eine der Wohnungen mieten. Der Haken: Mietverträge werden ausschließlich mit Laufzeiten von 12, 24 oder 60 Jahren abgeschlossen.

All-Inclusive-Leben

Im Preis ist übrigens noch ein sogenanntes „All-Inclusive-Leben“ enthalten. Denn auf der „MV Narrative“ gibt es neben 20 unterschiedlichen Restaurants etliche Bars, drei Swimmingpools, eine Bibliothek, ein Kino, ein Wellnesscenter, eine Bowlingbahn und auch einen kleinen Bauernhof. Dieser wird mit einem Solarkraftwerk betrieben.

Wer sein Leben an Land also eintauschen will und auf die „MV Narrative“ ziehen möchte, natürlich das nötige Kleingeld vorausgesetzt, sollte laut „CNN“ noch bis Ende 2022 bei seiner Wunschwohnung zuschlagen. Denn man geht davon aus, dass bis dahin alle Wohnungen ausverkauft sein werden. Wenn nach derzeitigen Planungen Ende 2024 die Jungfernfahrt der „MV Narrative“ stattfinden soll, geht es gleich mit einer gigantischen Reise los.

1000-tägige Jungfernfahrt

So soll die Jungfernfahrt 1000 Tage andauern und dabei sechs Kontinente ansteuern. Im Schnitt soll das Kreuzfahrtschiff auf der Reise drei bis fünf Tage in jedem Hafen liegen. Der Clou auf der Reise – zu den planmäßigen Zwischenstopps, sollen Passagiere die Möglichkeit haben, an mehreren Tagen im Monat ihren Wunschhafen ansteuern zu lassen.

Quelle: travelbook.de