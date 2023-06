Kratzer in Holzmöbeln leicht entfernen – Das Problem dürfte jedem bekannt sein, der Holzmöbel oder einen Parkettboden sein Eigen nennt: Dellen oder Kratzer tauchen auf und verunzieren den makellosen Look. Irgendwann braucht man Läufer oder Tischdecken, um das Ganze zu kaschieren. Doch das muss überhaupt nicht sein, wie praktische Ratgeber im Netz offenbaren. Mit einem einfachen Trick, der ohne großen Aufwand funktioniert und dabei auch noch günstig ist.

Wie man im Ratgeberportal bei „Chip“ etwa unter Berufung auf die Initiative Pro Massivholz erläutert, lassen sich Dellen und Kratzer schlicht per Bügeleisen beseitigen. Dabei ähnelt das Vorgehen dem Entfernen von Falten aus Kleidung: Auf eine Delle oder einen Kratzer im Holzmaterial wird ein feuchtes Tuch gelegt. Als Nächstes wird das eingeschaltete Bügeleisen auf das Tuch gedrückt – dabei ist wichtig, dass die Temperatur des Eisens ungefähr der entspricht, die man auch für Wolle anlegen würde.

Das Resultat:

Das Zusammenspiel aus Feuchtigkeit und Hitze sorgt dafür, dass die beschädigten Holzfasern aufquellen. Da sie sich ausdehnen, schließen sich Dellen oder Kratzer. Als Nächstes wird angeraten, feines Schleichpapier zu nutzen und damit die Fläche wieder zu ebnen. Als Letztes muss die Schutzoberfläche wiederhergestellt werden – mit etwas pflegendem Wachs, Lack oder Öl.

Hierbei sollte man nach Herstellerangaben und den Farben, die beim restlichen Möbel eingesetzt wurden, vorgehen. Die Initiative erläutert auch, wie andere Gebrauchsspuren einfach entfernt werden können. Etwa solche, die durch häufiges Anfassen entstanden sind, oder durch das Gummi von Schuhsohlen oder -Seiten an Tischbeinen. Derartige Verunreinigungen auf nicht lackierten und nicht gefärbten Massivholzmöbeln sind demnach einfach per Schleifvlies entfernbar.

Eine wichtige Einschränkung:

Man soll die Bearbeitung dabei entlang der Holzrichtung vornehmen. Auch hier sollte man hinterher eine Ölschicht oder den Wachsbelag wieder auftragen. Für eingangs erwähnte Holzböden hat hingegen der Verband der Deutschen Parkettindustrie nützliche Tipps: Dort empfiehlt man die Anwendung von käuflichen Reparatursets, welche farblich passende Wachsstücke, Schleifmittel, Klarlack und anderes Material enthalten. Oft liegen solchen Sets auch Geräte bei, mit denen man das Wachs schmelzen kann.

Man entnimmt dem Set Wachs, schmilzt es und mischt es direkt am Kratzer mit anderen Wachssorten aus der Packung, bis man den farblich korrekten Holzton trifft. Damit werden Kratzer im Parkett dann die Maserung nachahmend aufgefüllt, die Stelle danach per Klarlack versiegelt. Der Fachverband erläutert, warum es wichtig ist, tiefe Parkettkratzer zu versiegeln: Sollte eine Flüssigkeit verschüttet werden, gelangt die Feuchtigkeit in das Holz – es kommt zum eingangs erwähnten Aufquelleffekt. Der Schaden am Parkett vergrößert sich.

Quelle: chip.de