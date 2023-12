Krankschreibung: Wichtige Änderung soll ab heute gelten – Im gleichen Maße, wie draußen die Temperaturen sinken, füllen sich jedes Jahr aufs Neue die Wartezimmer in den Arztpraxen. Um diese zu entlasten, möchte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach das System der telefonischen Krankschreibung reaktivieren und "dauerhaft ermöglichen", wie der SPD-Politiker gegenüber dem "Handelsblatt" erklärte.

Dieses zitiert Lauterbach folgendermaßen: "Das Verfahren hat sich in der Pandemie bewährt und ist dann leider ausgelaufen. Ab dem 7. Dezember soll es wieder für Patienten gelten, für die absehbar ist, dass sie keinen schweren Krankheitsverlauf haben und die dem Arzt bereits bekannt sind."

Wie es heißt, soll die entsprechende Regelung vonseiten des Gemeinsamen Bundesausschusses noch an diesem Donnerstag beschlossen werden, um "eine wesentliche Entlastung für Arbeitnehmer, Arbeitgeber und Ärzte" zu erzielen.

Ursprünglich war die telefonische Krankschreibung im Frühjahr 2020 zu Beginn der Coronapandemie eingeführt worden, um Infektionsketten zu unterbrechen, Ansteckungen zu vermieden und sowohl Ärzte als auch Patienten zu entlasten, wenn letztere lediglich einiger Tage Bettruhe bedurften.

Anstatt sich in einem solchen Falle in die Praxis schleppen zu müssen, soll diese Form der Krankschreibung nun wieder möglich sein. Aus Sicht der Ärzteverbände hätte das Vorhaben im Sinne "einer dringend notwendigen Entlastung für die derzeit extrem geforderten Hausarztpraxen" indes schon deutlich früher umgesetzt werden können, hatten Infektionskrankheiten in Deutschland zuletzt saisonbedingt doch stark zugenommen.

Quelle: spiegel.de