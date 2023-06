So teuer könnte es 2024 für uns werden

Krankenkassenbeiträge sollen steigen: So teuer könnte es 2024 für uns werden – Die Spatzen, allen voran Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach, pfeifen es von allen Dächern: Die Beiträge für die Krankenkasse werden steigen. Grund ist ein milliardentiefes Loch, das mit höheren Zusatzbeiträgen gestopft werden muss.

Das für 2024 prognostizierte Defizit der Gesetzlichen Krankenversicherungen wird laut dem Spitzenverband zwischen 3,5 und sieben Milliarden Euro betragen. Das bedeutet wiederum, dass der durchschnittliche Zusatzbeitrag rein rechnerisch um 0,2 bis 0,4 Prozentpunkte steigen müsste.

Die Versicherten würden dabei die Kosten selbst tragen müssen, da Bundesfinanzminister Christian Lindner sich weigert, die Steuerzuschüsse für die Gesetzliche Krankenversicherung anzuheben.

Zurzeit beträgt der Beitragssatz für Krankenkassen 14,6 Prozent, zu dem sich noch der sogenannte Zusatzbeitrag von durchschnittlich 1,6 Prozent summiert.

Diese insgesamt 16,2 Prozent werden gleichermaßen vom Arbeitnehmer und Arbeitgeber getragen; jeder zahlt also 8,1 Prozent. Mit der erwarteten Steigerung würde der Zusatzbeitrag nun auf bis zu 2,0 Prozent steigen, was den Gesamtbeitrag zur Krankenkasse auf 16,6 Prozent anschwellen lässt – für Firmen und deren Mitarbeiter kämen also im schlimmsten Fall je 8,3 Prozent zu.

Bei einem Bruttolohn von 1.000 Euro, werden bei einem Anstieg von 0,2 Prozent monatlich dann 1 Euro mehr fällig, werden es 0,4 Prozent sind es 2 Euro. Maximal betrüge die jährliche Mehrbelastung also 24,00 Euro.

Verdient man 2.000 Euro brutto, verdoppeln sich diese Zahlen logischerweise, so dass mit 48 Euro mehr im Jahr zu rechnen ist, bei 3.000 Euro brutto mit 72 Euro, bei 4.000 Euro brutto mit 96 Euro zusätzlich.

Allerdings betonte der Gesundheitsminister, dass die Beitragsbemessungsgrenze stabil bleiben soll. Soll heißen: Auch 2024 müssen Kassenpatienten für maximal 4987,50 Euro pro Monat Beiträge zahlen.

