Kranke Besitzerin wird abtransportiert: Hund verfolgt Rettungswagen bis ins Krankenhaus – „Dass mir der Hund das Liebste sei, sagst du, o Mensch, sei Sünde? Der Hund blieb mir im Sturme treu, der Mensch nicht mal im Winde“, soll ein Heiliger der römisch-katholischen Kirche, namens Franz von Assisi, einst gesagt haben. Zwar gilt es nicht als gesichert, dass diese Worte dem Ordensgründer auch wirklich zugeordnet werden können, was den inhaltlichen Wahrheitsgehalt betrifft, gibt es aber wohl keine zwei Meinungen.

Dass die Treue eines Hundes nicht ohne Grund sprichwörtlich zu nennen ist, beweist dieser Tage mal wieder ein Video, welches aus der Türkei stammt. Dort – oder genauer: auf Buyukuda, der größten der Prinzeninseln vor Istanbul – wurde eine kranke Frau kürzlich in ihrem Zuhause von Ersthelfern behandelt.

Dabei stets an ihrer Seite: ihr Golden Retriever

Nach all ihren Bemühungen entschieden die Rettungskräfte schließlich, die Frau zur genaueren Untersuchung in eine Klinik zu bringen. Während sie abtransportiert wurde, folgte der Hund ihr und versuchte entsprechend auch, in den Krankenwagen zu springen, was dem Tier aus gesundheitlichen und hygienischen Gründen jedoch nicht gestattet werden konnte.

Also sollte der Hund in Obhut eines Hausmeisters zurückgelassen werden, doch die treue Seele dachte gar nicht daran, sich von seinem Frauchen trennen zu lassen und setzte dem Krankenwagen quer durch die Stadt nach.

Der Golden Retriever rannte den ganzen Weg bis zum Krankenhaus mit

Dort angekommen soll er angeblich auch weiterhin Mahnwache vor dem Gebäude gehalten haben, bis er schließlich endlich wieder mit der Frau vereint werden konnte.

