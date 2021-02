2000-Tonnen-Presse VS. 3 Tonnen glühender Stahl – Im Netz kursieren unzählige Videos, bei denen die schiere Kraft einer 40-Tonnen- oder gar 100-Tonnen-Hydraulikpresse zum Einsatz kommt, um verschiedenen alltäglichen und nicht ganz so gewöhnlichen Objekten damit auf den Leib zu rücken. Doch diesmal verschlägt es die Filmer nicht an ihre eigene Presse, sondern zu einem wahren Monster. In diesem Video erleben wir den Einsatz einer 2000-Tonnen-Hydraulikpresse gegen drei Tonnen rot glühendes Metall.

Was hatten die beiden betriebsamen Ehepartner aus Finnland, die hinter dem „Hydraulic Press Channel“ stehen, im Laufe der Jahre nicht alles schon unter dem Stahlstempel ihrer Presse: ganz mundane Papierstapel, Pokerkarten, Spielknete, verschiedene Lebensmittel oder ansonsten belastbare mechanische Bauteile, aber eben auch unkonventionelle Objekte wie Batterien, scharfe Munition oder gar Handgranaten und Sprengstoff. Alles wurde dem Druck der gewaltigen Maschinenkraft ausgesetzt.

Für ein neues Projekt benötigten die beiden ein gewaltiges Zahnrad. Weil es selbst in ihrer gut bestückten Anlage an einer Presse der entsprechenden Größe mangelte, musste eine Lösung her. Die fanden sie in den Diensten eines Unternehmens namens Componenta. Das gewährte ihnen nicht nur ihren Wunsch nach einem speziellen Bauteil, sondern lässt uns alle an ihrer Seite an der Entstehung desselben teilhaben.

Das umfasst eben auch den Pressvorgang, bei dem drei Tonnen Stahl wie ein Mühlrad oder ein gewaltiger glühender Käselaib geformt werden. Faszinierende Einblicke in die schiere Kraft industrieller Maschinen.