Kostprobe im Supermarkt – Jugendliche kosten Soßen und stellen sie ins Regal zurück – Als MANN.TV-Redakteur darf man, was Lebensmittel betrifft, wahrlich nicht zimperlich sein – nicht umsonst prangt die Warnung „Zutritt auf eigene Gefahr“ am Redaktionskühlschrank und die Essgewohnheiten des Sitznachbarn haben bereits den kreativen Anstoß zu so manchem Kriminalroman geliefert. Doch die folgende Nummer lässt selbst den leidgeprüften Autor dieser Zeilen angeekelt zusammenzucken:

Zwei Jugendliche aus Weimar haben in einem dortigen Supermarkt mehrere Soßen und Dips geöffnet und probiert.

Wie es vonseiten der Polizei heißt, hatten ein 15-Jähriger und sein 21-jähriger Mittäter den Supermarkt in der Weimarer Innenstadt betreten und waren dann schnurstracks auf das Soßen- und Dip-Regal zugesteuert. Dort griffen sie sich diverse Produkte und gönnten sich eine Kostprobe.

Als sie damit fertig waren, schlossen sie die Soßen und Dips wieder, nur um diese dann zurück ins Regal zu stellen.

Ein Mitarbeiter wurde auf die Vorgänge aufmerksam und stellte die zwei Leckermäuler. Nachdem er jedoch feststellen musste, dass er sich mit den beiden nicht verständigen konnte, wurde die Polizei eingeschaltet.

Am Ende mussten die Täter ihre Produktverkostung doch noch bezahlen. Außerdem erhielten sie eine Anzeige und Hausverbot.

Quelle: tag24.de