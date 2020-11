Kosmisches Natur-Schauspiel: 7 Planeten mit bloßem Auge zu sehen – Nicht nur für Hobby-Astronomen mit Teleskop und anderer guter Ausstattung dürfte dies ein faszinierender Monat werden. Auch begeisterte Laien werden in dieser Woche nämlich in der Lage sein – klaren Himmel vorausgesetzt – sieben Planeten unseres Sonnensystems zu sehen. Fünf davon mit bloßem Auge, für die anderen beiden braucht ihr zumindest ein Fernglas.

Neben der ohnehin stets gut erkennbaren Venus werden wir auch den Merkur, den Mars, Jupiter und Saturn mit bloßem Auge betrachten dürfen. Für Neptun und Uranus benötigt ihr hingegen mindestens ein Fernglas oder besser noch ein Teleskop. In den frühen Morgenstunden sollen die Venus und der Merkur in der nördlichen Hemisphäre in den ersten Novemberwochen 2020 laut „EarthSky“ besonders gut zu sehen sein.

Dabei lässt sich der Merkur mithilfe der Venus gut finden – diese ist der hellste „Stern“ am Himmel. Blickt am 12. und 13. November direkt darunter zum Horizont und ihr seht auch den Merkur, wie das Portal berichtet. Der Mars war in diesem Monat seit dem 1. November ohnehin schon recht gut zu sehen – achtet hierbei auf einen Himmelskörper, der wie ein roter Stern aussieht.

Kurz vor dem Dezember beginnt dann die große Konjunktion von Saturn und Jupiter – dies kommt nur alle 20 Jahre bei den beiden Planeten vor. Sie waren sich am Nachthimmel seit 1623 nicht mehr so nahe. „EarthSky“ empfiehlt: „Achten Sie um den 19. November darauf, dass der Mond für mehrere Tage in der Nachbarschaft von Jupiter und Saturn stehen wird.“

Am frühen Abend, so berichtet „Yahoo“, ist der Uranus als blau-grüner „Stern“ ab Anfang November zu erkennen. An späten Abenden des Monats soll er etwas größer und heller wirken, und so besser zu finden sein. Um schlussendlich den Neptun zu entdecken, benötigt ihr das erwähnte Teleskop oder zumindest ein Fernglas. Weitere (englische) Hinweise, wie ihr die Planeten beobachten könnt, findet ihr hier.

Quelle: ladbible.com