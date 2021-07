Konzerte: Veranstalter wollen nur Geimpfte zulassen – Mittlerweile leben wir seit bald anderthalb Jahren mit der Corona-Pandemie. Schrittweise geht es in vielen Bereichen des Lebens wieder zurück zur Normalität. Allerdings lahmt aktuell etwas die Impfkampagne der Regierung und immer neue Virus-Varianten grassieren, die ansteckender sind als andere. Ein Sektor, den es extrem hart getroffen hat, ist die Veranstaltungsbranche, die sich nun mit Konzerten langsam wiederbeleben will.

Geht es nach dem Präsidenten des Bundesverbands der Konzert- und Veranstaltungswirtschaft Jens Michow, muss es eine Impfpflicht für alle Mitarbeiter sowie Künstler geben – sowie jeden, der ein Konzert besuchen will. Für ihn eine Maßnahme, damit alle ohne Einschränkungen an einem Event teilnehmen können. So sagte Jens Michow gegenüber der „Welt“: „Wer sich weigert, geimpft zu werden, kann nicht erwarten, dass der Rest der Bevölkerung darunter leidet.“

„Mehr als uns impfen lassen, können wir nicht tun“

Bei „Bild Live“ erläuterte Michow seine Gedanken: „Mehr als uns impfen lassen, können wir nicht tun. Die Menschen, die das getan haben, müssen sich nicht in Sippenhaft nehmen lassen. […] Es muss möglich sein, eben für diejenigen, die den Schutz haben auch Veranstaltungen durchzuführen, und zwar ohne Restriktionen.

Ich betone immer wieder gerne, dass Veranstaltungen mit Abstandsregelungen für uns keine Veranstaltung sind, weil sie nicht wirtschaftlich sind und professionelle Veranstalter müssen auch Geld verdienen können und mit 100 Prozent Kosten und 25 Prozent Einnahmen lässt sich nur mal kein Geld verdienen.“

„Die Branche ist so was von am Ende“

Am Ende ist das Ziel, wieder Konzerte und derlei Events in vollem Umfang veranstalten zu können. Denn die Branche steht am Abgrund. Michow: „Die Branche ist so was von am Ende, da helfen auch die vielen staatlichen Mittel nicht mehr.“ Daher könnte es gut sein, dass in naher Zukunft eben nur Geimpfte zu Konzerten zugelassen werden, damit man ohne Einschränkungen die maximal möglichen Einnahmen generieren kann.

Vor Tagen sprach sich bereits Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) dafür aus, dass es für Geimpfte und Genesene Sonderrechte geben solle, beispielsweise für Besuche von Veranstaltungen oder Restaurants.

Auch Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grünen) sagte diesbezüglich: „Für alle Zeiten kann ich eine Impfpflicht nicht ausschließen. […] Es könne gut sein, dass wir irgendwann gewisse Bereiche und Tätigkeiten nur noch für Geimpfte zulassen.“

Quelle: bild.de